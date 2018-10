Raport ingrijorator: Poluarea aerului provoaca 600.000 de decese in randul copiilor in fiecare an

Poluarea aerului este "noul tutun", a declarat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe site-ul organizatiei de la Geneva unde se desfasoara in premiera, intre 29 octombrie si 2 noiembrie, The Global Conference on Air Pollution and Health (Conferinta mondiala asupra poluarii aerului si sanatatii).Cu aceasta ocazie, OMS a publicat un raport ce dezvaluie ca zilnic aproximativ 93% dintre copiii cu varste de sub 15 ani din intreaga lume (1,8 milliarde de copii) respira un aer atat de poluat incat le pune in pericol sanatatea si dezvoltarea.Potrivit OMS, aproximativ 91% dintre locuitorii planetei respira aer poluat, fapt ce provoaca 7 milioane de decese pe an.In 2016, poluarea aerului din interiorul locuintelor si din exterior a provocat moartea a 543.000 de copii cu varsta de sub 5 ani si 52.000 de copii cu varste cuprinse intre 5 si 15 de ani ca urmare a infectiilor respiratorii acute, noteaza raportul.Potrivit raportului, femeile insarcinate expuse aerului poluat sunt susceptibile sa nasca prematur iar copiii sa aiba o greutate mai mica decat cea normala. Raportul explica de asemenea ca poluarea afecteaza si dezvoltarea neurologica si capacitatile cognitive ale copiilor.De asemenea, copiii care sunt expusi la niveluri inalte de poluare risca sa dezvolte boli cronice precum boli cardiovasculare la varsta adulta. Unul din motivele pentru care copiii sunt mai vulnerabili la efectele poluarii atmosferice este faptul ca ei respira mai rapid decat adultii si absorb mai multe substante nocive, conchide OMS.Nou nascutii si copiii mici sunt mai vulnerabili la poluarea aerului din locuintele care folosesc in mod frecvent tehnologii si combustibili poluanti la gatit, la incalzire si la iluminat.Cu prilejul unei teleconferinte, Dr. Maria Neira, directoarea departamentului pentru sanatate publica al OMS, a subliniat ca prioritatea comunitatii internationale este de a accelera tranzitia spre "energii curate, regenerabile".Citeste si:Oamenii expusi chiar si la un nivel scazut de poluare risca modificari structurale ale inimiiPoluarea imbolnaveste: Un caz de diabet din sapte este provocat de calitatea proasta a aeruluiRomania e data in judecata pentru poluare, dar ministrul Mediului vrea studii ex ...citeste mai departe despre " Raport ingrijorator: Poluarea aerului provoaca 600.000 de decese in randul copiilor in fiecare an " pe Ziare.com