Raportul MCV vorbeste de "influentele politice" de la CSM si atitudinea discretionara a lui Toader cat a fost ministru

Expertii CE arata ca "in rapoartele MCV anterioare s-a subliniat importanta rolului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in a mentine dinamismul reformelor, a articula pozitii colective si o filozofie clare si a actiona pentru imbunatatirea transparentei si a responsabilizarii. Raportul din noiembrie 2017 constata ca, prin prioritatile pe care si le stabilise pentru mandatul sau (2017-2022), Consiliul Superior al Magistraturii a pus bazele responsabilizarii institutiei. (...)Cu toate acestea, dupa cum s-a subliniat deja in raportul din noiembrie 2018, Consiliului Superior al Magistraturii i-a fost tot mai greu, in situatia data, sa isi mentina abordarea descrisa in prioritatile sale. Diviziunile din cadrul CSM nu au permis cristalizarea unei singure voci, in special in ceea ce priveste modificarile legislative, dar chiar si cu privire la alte aspecte, mai administrative (de exemplu, analizarea impactului unor modificari precum pensionarea anticipata si intrarea cu intarziere in profesie). Preocuparile exprimate au fost confirmate in intervalul care s-a scurs de la ultimul raport", se arata in raport.Vezi aici mai multe detalii din raport: Comisia Europeana vrea ridicarea MCV pentru Bulgaria. Romania e aspru criticata pentru masurile luate de PSD (Document)Expertii arata ca sunt ridicate semne de intrebare la acest moment si in ce priveste independenta institutiei, dar si a autoritatii sale in sistem."In primul rand, modul de functionare a CSM suscita ingrijorare cu privire la independenta sa institutionala si la autoritatea sa. Un exemplu in acest sens este comunicarea. Au existat multe situatii in care declaratii publice emise in numele CSM sau in numele uneia dintre sectiile din cadrul CSM nu fusesera de fapt aprobate de catre Plenul CSM sau de catre sectia corespunzatoare, ci reflectau exclusiv pozitia presedintelui institutiei sau a unui numar restrans de membri.Se face, de asemenea, o confuzie intre rolurile sectiilor si rolul Plenului. Constitutia prevede ca apararea independentei sistemului de justitie este responsabilitatea Plenului CSM, dar Sectia pentru judecatori a facut o serie de declaratii pu