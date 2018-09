Ministerul Transporturilor: 65% din podurile CFR pot ceda oricand. 9.000 de km de cale ferata nu ofera siguranta pentru circulatie

Potrivit Adevarul, documentul a fost intocmit la solicitarea Comisiei de specialitate din Camera Deputatilor.Mai exact, raportul arata ca nivelul de depasire a termenelor de reparatii este de peste 60% pentru majoritatea elementelor de infrastructura, iar in unele cazuri acesta trece chiar si de 85%. Procentul de linie degradata este de 72,4%.Sursa citata mai arata ca, din 13.860 kilometri de linie ferata, 8.908 kilometri nu mai ofera siguranta pentru circulatie. Tocmai din acest motiv, in aceste zone se circula, cel mai probabil, cu restrictii de viteza.Situatia pe elementePoduri - din 4.739 de poduri, 3.115 sunt ruinate;Podetele - din 12.674, 9.200 sunt distruse;Terasamente, tuneluri, retele de contact, trasformatoare, linii electrice de contact - la aceste elemente degradarea este de peste 85%;Instalatii de semnalizare in linie curenta sau in statii - gradul de degradare trece de 85%.Cauza: subfinantareaIn documentul citat se arata ca degradarea severa a parametrilor tehnici ai unor zone si/sau elemente ale infrastructurii feroviare a fost cauzata de "imposibilitatea derularii unor cicluri normale de mentenanta a infrastructurii feroviare, ca efect al subfinantarii constante din ultimii 30 de ani".De asemenea, in raport sa atrage atentia ca, daca "finantarea" continua in acest mod, "situatia prezentata mai sus se va deteriora in ritm accelerat in anii urmatori".12 km se repara, 350 se stricaSituatia este catastrofala in cazul liniilor de cale ferata, intrucat raportul dezvaluie ca, in fiecare an, ies din parametri 350 km si se reabiliteaza doar 12.Sociologul Alfred Bulai spune ca la noi in tara se fac investitii doar in "chestii care au efect electoral"."Unii se gandesc ca, desi linia e proasta, mergem mai incet si ca n-o deraia trenul tocmai acum. Investitiile nu se vad nicaieri. Se mai cumpara cate un vagon, se fac poze cu el ca arata frumos si cam atat. Sina de tren este lasata asa. Cand se va intampla ceva, probabil va fi o tragedie si se vor lua niste masuri.Dar nu stiu cat o sa tina, pentru ca filozofia noastra este ca merge si asa. Si daca deraiaza un tren, o sa fie de vina, mai degraba, mecanicul, pentru ca n-a respectat viteza", a afirmat Alfred Bulai pen ...citeste mai departe despre " Ministerul Transporturilor: 65% din podurile CFR pot ceda oricand. 9.000 de km de cale ferata nu ofera siguranta pentru circulatie " pe Ziare.com