Ce spune GRECO despre decizia CCR privind revocarea lui Kovesi

Raspunsul este scurt si tehnic si, asa cum GRECO spune, forul international s-a pronuntat deja in aceasta chestiune in ultimele doua rapoarte pe Romania.In raspunsul trimis Ziare.com, GRECO a reluat Articolul 52 din Raportul Ad-hoc pe Romania, publicat in 11 aprilie 2018.Art. 52: "GRECO reitereaza recomandarea pentru ca procedura de numire si revocare a procurorilor cu functii de conducere, altii decat Procurorul General, in conformitate cu articolul 54 al Legii 303/2004, sa includa un proces in egala masura transparent si bazat pe criterii obicetive, iar Consiliului Superior al Magistraturii sa i se dea un rol mai puternic in aceasta procedura."Ce spune articolul de lege la care face trimitere GRECO:"Revocarea procurorilor din functiile de conducere prevazute la alin. (1) se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei care se poate sesiza din oficiu, la cererea adunarii generale sau, dupa caz, a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prevazute la art. 51 alin. (2) care se aplica in mod corespunzator".Mentionam ca, in cazul procesului de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, pe care acum CCR a transat-o scotandu-l practic pe presedinte din decizie, CSM a dat aviz negativ, dar judecatorii Curtii nu au luat in considerare opinia CSM.Decizia Sectiei pentru procurori a CSM a fost luata cu 6 vouri pentru si unul impotriva, cel al lui Tudorel Toader.Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare (OCDE) a fost mult mai transanta: Directa subordonare a procurorilor fata de un actor politic reprezinta o incalcare clara a independentei sistemului judiciar, ceea ce poate avea consecinte grave in privinta statutului tarii in cadrul organizatiilor internationale, a afirmat seful structurii anticoruptie din cadrul OCDE, Drago Kos, intr-un scurt interviu acordat Ziare.com.O declaratie care nu a fost bine primita de Tud