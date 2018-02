La inceputul saptamanii, primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca "se lucreaza la studiul de fezabilitate pentru inlocuirea tuturor cabinelor in care se vand tichete cu aparate electronice de vanzare a tichetelor de calatorie".In prezent, in aceste gherete pentru vanzarea si incarcarea cardurilor lucreaza 667 de angajati, conform datelor transmise de RATB la solicitarea Ziare.com.Am intrebat RATB ce se va intampla cu acestia, avand in vedere ca primarul general a anuntat ca ar urma inlocuirea tuturor angajatilor. "Acestia isi vor continua activitatea in cadrul RATB, conform pregatirii pe care o au", ni s-a transmis.De fapt, conform unor surse, nu toate gheretele ar urma sa fie inlocuite, ci doar o parte dintre acestea. Vor fi montate mai multe aparate, dar in anumite zone vor ramane si cabinele de vanzare.Schimbarea RATB in societate comerciala face parte din Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, aprobat in martie 2017 si care prevede o serie de masuri de reforma institutionala si un pachet de programe si proiecte cu un buget total de 7 miliarde de euro. ...citeste mai departe despre " RATB se transforma in societate comerciala. Peste 600 de vanzatori de carduri vor fi afectati " pe Ziare.com