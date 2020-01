Razie in Centrul vechi, sambata seara, cu amenzi de 45.000 de lei

"In cadrul actiunii au fost aplicate 35 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 45.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 61/1991 republicata privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, precum si pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice", precizeaza un comunicat de presa al DGPMB, transmis duminica AGERPRES.De asemenea, politistii au retinut doua certificate de inmatriculare.Actiunea, care se circumscrie activitatilor dispuse de MAI si Politia Romana pentru asigurarea unui climat de liniste publica, protectia cetateanului fata de practicile comerciale ilicite si insanatosirea mediului de afaceri, a beneficiat si de sprijinul Directiei Generale a Jandarmeriei Bucuresti, al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, Autoritatii Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti. ...citeste mai departe despre " Razie in Centrul vechi, sambata seara, cu amenzi de 45.000 de lei " pe Ziare.com