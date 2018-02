DNA, reactie dupa "dezvaluirile" Antenei 3: Este deschis un dosar de santaj. Stenograme: "E si Voiculescu bagat... si Ghita... in treaba asta"

Aceasta este prima reactie a procurorilor DNA dupa ce Vlad Cosma a difuzat aseara mai multe inregistrari in discuta cu fostul procuror DNA, Mircea Negulescu si cu procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea. Discutiile priveau ancheta intr-un dosar aflat pe rolul DNA Prahova.DNA a publicat doua stenograme ale unor interceptari dintre persoane apropiate familiei Cosma si anchetatori. Acestea sunt dintr-un dosar penal avand ca obiect, intre alte infractiuni, si infractiunea de santaj. Procurorii arata ca personaje din anturajul lui Vlad Cosma s-au prezentat in mod repetat la seful Serviciului Teritorial Ploiesti si, in lipsa acestuia, la alti procurori/ofiteri de politie judiciara -ultima data vineri, 9 februarie 2018- cerandu-le procurorilor sa faca demersuri astfel incat sa ii creeze o situatie juridica favorabila lui si tatalui sau.Familia Cosma contesta condamnarilePe 19 februarie, la Inalta Curte de Casatie si Justitie este stabilit ultimul termen din dosarul de coruptie in care sunt implicati fostul deputat PSD Vlad Cosma si fostul presedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma. Cei doi contesta condamnarile date in faza de fond, 5 ani in cazul lui Vlad Cosma si 8 ani in cazul lui Mircea Cosma.Sentinta pe care ICCJ o va da in acest caz o sa fie definitiva.In concret, procurorilor li se cerea sa nu deruleze o ancheta penala cu privire la presupuse infractiuni aflate in legatura cu dosarul deja trimis in judecata, precum si sa intocmeasca si sa elibereze un inscris care sa ii foloseasca inculpatului Cosma Mircea la imbunatatirea situatiei juridice in dosarul aflat la ICCJ, in faza procesuala a apelului, mai precizeaza DNA."Persoanele respective au atras atentie procurorilor ca, in caz contrar, vor fi difuzate la diverse posturi de televiziune inregistrari video din anchetele acestora, constand in montaje, colaje, special realizate pentru compromiterea procurorilor si ofiterilor de politie care au instrumentat mai multe cauze penale, printre care si cel privindu-i pe inculpatii sus mentionati", arata procurorii DNA."Au fost toti, impreuna, la Sebi Ghita"Transcriere discutie din 9 februarie 2018 dintre persoana din anturajul lui Mircea Cosma si ofiter de politie de la Serviciul Teritorial Ploiesti....citeste mai departe despre " DNA, reactie dupa "dezvaluirile" Antenei 3: Este deschis un dosar de santaj. Stenograme: "E si Voiculescu bagat... si Ghita... in treaba asta" " pe Ziare.com