Reactia DNA la modificarile Codului Penal: Sunt dezincriminate categorii largi de fapte, iar confiscarea extinsa nu va mai putea fi aplicata

Potrivit procurorilor anticoruptie, modificarle aduse Codului Penal, "dupa modelul adoptarii modificarilor la Codul de Procedura Penala", au fost votate de Parlament fara a tine seama de observatiile si propunerile formulate de catre Consiliul Superior al Magistraturii si de asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor, fara a exista o consultare si o colaborare reala cu institutiile judiciare investite cu aplicarea legislatiei penale.DNA a realizat o evaluare a impactului pe care aceste modificari le vor avea asupra investigatiilor penale, in situatia in care vor intra in vigoare.Potrivit unui comunicat DNA remis vineri Ziare.com, intrarea in vigoare a modificarilor adoptate la Codul Penal va determina urmatoarele consecinte:- Dezincriminarea unor categorii largi de fapte care sunt in prezent sanctionate de legea penala si care aduc o atingere semnificativa valorilor sociale ocrotite de lege;- Reducerea limitelor de pedeapsa pentru anumite infractiuni avand ca efect prescrierea unor fapte;- Conditii suplimentare pentru ca anumite fapte sa poata intra in sfera infractiunilor (in absenta indeplinirii acestor conditii, dosarele aflate deja pe rol la parchet sau instante se vor inchide);- Conditii suplimentare pentru ca anumite institutii impuse prin directive europene, cum ar fi confiscarea extinsa, sa poata fi aplicate efectiv, ceea ce va ingreuna recuperarea foloaselor obtinute prin infractiuni;- Majorarea nejustificata a standardului de proba ceea ce va face mai dificila dovedirea unor fapte ilicite.Analiza procurorilorDNA a identificat 13 hibe majore in modificarea Codului penal. Analiza poate fi citita pe site-ul DNA.In cazul uneia dintre modificari, procurorii atrag atentia ca infractiunile de coruptie si cele asimilate, precum si a infractiunile de fraudare a fondurilor europene intra in sfera acelora pentru care acoperirea integrala a prejudiciului material cauzat prin infractiune, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, devine circumstanta atenuanta."Se creeaza inechitate intre inculpati: autorii infractiunii de furt calificat, spre exemplu, nu beneficiaza de circumstanta atenuanta, dar cei ...citeste mai departe despre " Reactia DNA la modificarile Codului Penal: Sunt dezincriminate categorii largi de fapte, iar confiscarea extinsa nu va mai putea fi aplicata " pe Ziare.com