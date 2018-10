"Ministerul Afacerilor Externe considera ca este complet irelevanta invocarea componentei scutului antiracheta de la Deveselu in actualul context legat de INF, intrucat sistemul antiracheta de la Deveselu nu face obiectul Tratatului INF.MAE apreciaza inca o data ca retorica agresiva este una nejustificata si contraproductiva. In plus, pozitia MAE cu privire la sistemul NATO de aparare impotriva rachetelor balistice (NATO BMD), din care facilitatea de la Deveselu este parte integranta, nu s-a modificat", transmite MAE, intr-un comunicat de presa remis joi.Sursa citata mai arata ca "MAE a precizat in nenumarate randuri ca intreg conceptul scutului antiracheta al NATO are un caracter pur defensiv si reprezinta o actiune proportionala cu amenintarile actuale, care respecta toate angajamentele internationale. Federatia Rusa a primit toate asigurarile si explicatiile necesare atat din partea Romaniei, cat si din partea NATO in acest sens".Intrebat despre acest subiect, Liviu Dragnea a declarat, joi la Parlament, ca cei doi specialisti, presedintele Klaus Iohannis, si ministrul de Externe, Teodor Melescanu , ar trebui sa traduca afirmatiile lui Vladimir Putin potrivit carora tarile UE care gazduiesc sisteme de rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei in cazul unui razboi.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat, miercura seara, ca statele europene care gazduiesc sisteme de rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei in cazul unui razboi, in conditiile in care Administratia Donald Trump a decis de retragere a SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) . ...citeste mai departe despre " Reactia MAE la amenintarile lui Putin: Retorica agresiva este nejustificata si contraproductiva " pe Ziare.com