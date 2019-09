Reactia Spitalului Universitar, dupa ce a fost situat in topul spitalelor unde pacientilor li s-a cerut cel mai des mita

Reactia SUUB vine dupa publicarea clasamentului "Sinteza principalului indicator de monitorizare a performantelor masurilor anti-mita in spitalele din Romania", realizat de organizatia Anti-Bribery Synergy, in care aceasta unitate medicala se situeaza pe locul intai in ceea ce priveste oferirea de mita pentru realizarea actului medical.Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca platile informale sunt "total interzise"."In Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, in perioada ianuarie 2019 - iulie 2019, adica in perioada vizata de acest clasament, au fost internati 84.011 pacienti in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.Putem estima ca cifra prezentata in spatiul public, respectiv 153 de pacienti, reprezinta 0,18% din bolnavii internati in perioada mentionata, ceea ce inseamna ca solicitarea de bani sau atentii de catre medici sau asistente nu este un fenomen reprezentativ pentru Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti si corpul medical al acestuia. Ne delimitam clar de comportamentul celor care au conditionat actul medical sau de comportamentul celor care au oferit atentii, ambele fapte intrand sub incidenta Codului penal", se arata in comunicat.SUUB considera ca datele prezentate in spatiul public nu arata metodologia de colectare si nici semnificatia statistica a cifrelor.Reprezentantii spitalului le solicita pacientilor pentru care ingrijirile medicale au fost conditionate de bani sau atentii sa informeze unitatea medicala, cat si autoritatile competente, pentru a putea fi declansate procedurile legale.Conducerea SUUB subliniaza ca darea si luarea de mita sunt infractiuni care intra sub incidenta Codului penal, iar cei care incalca legea vor fi sanctionati pe masura gravitatii faptelor lor.Conform unui raport intocmit de Anti-Bribery Synergy pe baza raspunsurilor pacientilor din 352 unitati medicale din intreaga tara, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti s-ar afla pe locul intai intr-un top al mitei, cu 153 de raspunsuri afirmative, urmat de Spitalul Judetean Braila, cu 147 de pacienti care au declarat ca li s-a cerut mita in timp ce erau pacienti in unitatea medicala respectiva, iar pe locul al treilea - Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" ...citeste mai departe despre " Reactia Spitalului Universitar, dupa ce a fost situat in topul spitalelor unde pacientilor li s-a cerut cel mai des mita " pe Ziare.com