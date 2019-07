Recorduri de caldura in 2019: Din Europa pana la Polul Nord

Canicule repetate sunt un simptom fara echivoc al incalzirii planetei, in pofida faptului ca oamenii de stiinta sunt adesea reticenti in a atribui modificarilor climatice vreun eveniment meteorologic extrem anume, relateaza AFP.Cea mai calda luna iunieIunie 2019 a fost luna iunie cea mai calda inregistrata vreodata in lume, detronand astfel luna iunie 2016.Acest record se explica mai ales printr-o canicula exceptionala in Europa, care a inregistrat o temperatura cu aproximativ 2 grade C mai mare decat cea normala, potrivit serviciului european Corpernicus cu privire la modificari climatice.America de Sud a cunoscut, de asemenea, cea mai calda luna iunie a sa, potrivit Agentiei atmosferice americane (NOAA).Recorduri in serie in EuropaEuropa a inregistrat doua canicule in mai putin de o luna - prima deosebit de precoce, la sfarsitul lui iunie, iar a doua - foarte puternica - in iulie.In primul episod a fost spulberat recordul absolut al Frantei la caldura, cu 46 grade C inregistrate la 28 iunie la Verargues, in sud. Precedentul record era de 44,1 grade C si data din 2003.In al doilea episod, care se incheie, temperaturile au ramas sub acest prag, dar nivelul de 40 grade C - care era depasit in mod exceptional in Franta in urma cu doar o jumatate de secol - a fost depasit in numeroase orase, inclusiv la Paris, unde s-a inregistrat un record de 42,6 grade C, fata de 40,4 grade C in 1947.Multe alte tari europene si-au batut saptamana aceasta - uneori in mai multe randuri - recordul absolut, ca Germania (42,6 grade C), Belgia (41,8 grade C) si Olanda (40,4 grade C)."Din 2015, vedem valuri de caldura extrema care au loc anual undeva in Europa, fie in Europa de Sud, fie in Europa de Nord", a comentat Robert Vautard, un climatolog la Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.Cercetatorul si colegii sai din reteaua World Weather Attribution au estimat, la inceputul lui iulie, ca incalzirea climatica a facut canicula din iunie din Franta "de cel putin cinci ori mai probabila" decat daca omul nu ar fi modificat climatul.In primul semestru din 2019, canicule intense au avut loc, de asemenea, in Australia, India, Pakistan si in anumite zone din Orientul Mijlociu, potrivit Organizatiei Meteor ...citeste mai departe despre " Recorduri de caldura in 2019: Din Europa pana la Polul Nord " pe Ziare.com