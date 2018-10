Referendumul, primul atac ideologic al lui Vladimir Putin asupra Romaniei

In aceasta ecuatie nu e vorba numai de PSD si de interesul punctual al lui Liviu Dragnea de a-si trece in cont o noua victorie electorala, e vorba si de asocierea dintre social-democrati, care, la Bruxelles se prezinta ca fiind "progresisti" cu cea mai mare organizatie neguvernamentala conservatoare din Romania, e vorba de Coalitia pentru Familie.Aceasta e controlata de Mihai Gheorghiu, presedinte in functie, si e sustinuta de Marian Munteanu, cel care, in mod neasteptat, a fost nominalizat de PNL in 2016 pentru a candida la Primaria Capitalei.Alegerea lui de catre liberali, decizie la care au renuntat ulterior, a parut la acea vreme nebuneasca, insa, astazi, vedem ca si reprezentanti ai PNL sustin puternic modificarea Constitutiei in sensul cerut de Marian Munteanu si Mihai Gheorghiu, doi populisti declarati.Paradoxul din Piata UniversitatiiCei doi s-au cunoscut inainte de 1989, fiind studenti la Facultatea de Filologie a Universitatii Bucuresti. Dupa prabusirea regimului Ceausescu, Marian Munteanu se implica in miscarea studenteasca si devine liderul Pietii Universitatii, prima mare actiune de protest impotriva lui Ion Iliescu si a Frontului Salvarii Nationale, mostenitorul Partidului Comunist Roman."L-am cunoscut pe Marian Munteanu in 22 decembrie 1989 la Universitate, la fantana din fata Arhitecturii. Avea o fasa de tifon in jurul fruntii. L-am intrebat daca in noaptea dinainte fusese ranit. Mi-a spus franc: Nu, dar da bine, nu gasesti?", scrie Romanita Constantinescu, o fosta colega, intr-o postare pe Facebook , in 2016."L-am cunoscut mai bine in Liga Studentilor, unde... se gatise legionar, cu cizme lungi si suman. Cand a venit Paul Cornea (pe atunci in Ministerul Invatamantului) sa vorbeasca cu noi despre noua programa de studii, prelungirea studiilor, masterat, a zis ca el nu vorbeste cu evreii", a mai scris doamna Constantinescu.Mihai Gheorghiu a fost adjunctul lui Marian Munteanu la Liga Studentilor si a avut un rol important in organizarea protestelor din Piata Universitatii. Dupa reprimarea acestora din 13 iunie 1990, atacul minerilor asupra lui Marian Munteanu, arestarea acestuia din urma de catre regimul lui Ion Iliescu, domnul Gheorghiu isi continu ...citeste mai departe despre " Referendumul, primul atac ideologic al lui Vladimir Putin asupra Romaniei " pe Ziare.com