Regulamentul GRECO ne obliga sa ne conformam la recomandarile dintr-un raport, intr-un interval de timp

De asemenea, in regulament se prevede expres transmiterea de date catre GRECO cu privire la stadiul implementarii masurilor in vederea conformarii.Vineri seara, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, scria pe pagina de Facebook , ca a solicitat GRECO sa transmita si la Ministerul Justitiei comunicatul oficial cu privire la "obligativitatea" recomandarilor si soma orice "detinator sa faca public un astfel de comunicat oficial".Regulamentul GRECO, adoptat in prima intrunire plenara din 1999 si la care s-au adaugat amendamente ultima data in perioada 19 - 23 iunie 2017, prevede procedurile exacte de functionare ale organismului.Documentul este postat pe site-ul oficial al GRECO, in sectiunea de documente cheie.Pe langa modalitatea de organizare, conducere si alte chestiuni administrative, Regulamentul prevede procedurile clare de evaluare si regulile de conformare la recomandari.Regula 30 din Regulament prevede obligativitatea conformarii la recomandarile GRECO cuprinse in raportul de evaluare.Potrivit documentului, "membrii GRECO trebuie sa respecte recomandarile continute in raportul de evaluare si sa le puna pe deplin in aplicare, in termenul stabilit de GRECO".De asemenea, se prevede in mod expres, obligativitatea transmiterii unui raport intermediar, in termen de 18 luni de la adotarea raportului de evaluare, in care sa se precizeze stadiul masurilor dispuse in vederea conformarii.Foto: regulament GRECOCiteste si:GRECO ii raspunde lui Tudorel Toader: Recomandarile facute Romaniei nu sunt optionaleToader a cerut GRECO comunicatul oficial privind obligativitatea recomandarilor din raport "despre care se tot vorbeste in presa"GRECO a facut public, in luna aprilie, Raportul referitor la Romania in care isi exprima ingrijorarea profunda fata de anumite aspecte ale legilor adoptate de Parlament privind statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara si Consiliul Superior al Magistraturii precum si privind amendamentele propuse pentru legislatia penala.Raportul noteaza, de asemenea, ca amendamentele la cele trei legi privind sistemul judiciar adoptate de Parlament in decembrie 2017 nu contin cele mai con ...citeste mai departe despre " Regulamentul GRECO ne obliga sa ne conformam la recomandarile dintr-un raport, intr-un interval de timp " pe Ziare.com