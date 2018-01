Replica Star Taxi la interdictiile lui Firea: Face o confuzie! Mai preocupata de grupurile de interese decat de nevoile bucurestenilor

De asemenea, omul de afaceri sustine ca deciziile municipalitati servesc doar unor grupuri de interese si pun in mare dificultate functionarea unei aplicatii care le ofera bucurestenilor mai multa siguranta si confort decat orice dispecerat clasic.La propunerea Gabrielei Firea, Consiliul General al Capitalei a aprobat pe 19 decembrie modificarea regulamentului de taximetrie. In consecinta, in Bucuresti serviciile de dispecerat devin obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati de Autoritatea de Autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti.Afectate de decizia consilierilor locali sunt aplicatiile Star Taxi, Clever Taxi, Uber si Taxify, toate nedispecerizate.Managerul Star Taxi sustine ca masura propusa de Gabriela Firea nu face decat rau si ca de pe urma aplicatiei pe care societatea sa a creat-o bucurestenii au avut doar de castigat."Star Taxi este cea mai sigura si cea mai transparenta metoda de comanda taxi din Bucuresti si ii transmitem doamnei primar general Gabriela Firea ca ar putea descarca aplicatia Star Taxi si va avea surpriza sa observe ca inainte de a accepta un sofer la o solicitare are acces la datele de identificare ale soferului atestat si autorizat care vine la adresa: Numele si prenumele, Indicativul si firma de taxi, Tariful practicat, Poza soferului cat si parerea clientilor anteriori ai soferului atestat si autorizat pentru transport persoane in regim de taxi.De asemenea, poate observa pe harta soferul cum vine si poate comunica direct cu acesta prin mesaje si mai mult decat atat il poate contacta telefonic fara intermediari. Clientul are un istoric al curselor si al soferilor cu care a calatorit oricand fara sa apeleze la intermediari si poate apela oricand la acestia in situatia in care a avut o problema sau a uitat ceva in masina", se arata in comunicatul semnat de Vicol Moldoveanu, administratorul Star Taxi SRL, si remis redactiei Ziare.com.Managerul mai spune ca aplicatia sa nu coopteaza decat taximetristi atestati si autorizati si nu are nimic in comun cu serviciile de ride-sharing precum Uber."Doamna primar general Gabriela Firea, din pacate, pare, cel putin la o prima vedere, sa nu faca altceva decat sa dea curs solicitarilor unor grupuri de interese care nu doresc transparenta in acest serviciu de transport in regim de taxi si ...citeste mai departe despre " Replica Star Taxi la interdictiile lui Firea: Face o confuzie! Mai preocupata de grupurile de interese decat de nevoile bucurestenilor " pe Ziare.com