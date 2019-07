Restrictii de circulatie in Bucuresti, la finalul saptamanii, pentru mai multe evenimente

In zilele de vineri, sambata si duminica, intre orele 21:00 - 23:00, in Piata Unirii - Fantani Unirii va avea loc "Simfonia Apei".Astfel, se va restrictiona traficul rutier pe bd. Unirii, segmentul cuprins intre bd. Dimitrie Cantemir si Splaiul Independentei (zona fantani).Ca rute ocolitoare se recomanda:- Splaiul Independentei - Piata Unirii - bd. Corneliu Coposu;- bd. Regina Maria - Piata Unirii - Splaiul Unirii;- bd. Dimitrie Cantemir - Pasaj Unirii - Piata Universitatii.Sambata se desfasura evenimentul sportiv "SuperCupa Romaniei la karting electric" pe Sos. Kiseleff.Pentru buna desfasurare a evenimentului, intre orele 13:00 - 19:00, se va restrictiona traficul rutier pe Sos. Kiseleff, segmentul cuprins intre str. Arh. Ion Mincu si str. Monetariei.Se recomanda ca rute ocolitoare:- Piata Victoriei - bd. Ion Mihalache - str. Arh. Ion Mincu;- str. Arh. Ion Mincu - bd. Aviatorilor - Piata Victoriei.Tot sambata, va avea loc evenimentul "Smartcity".Intre orele 9:00 - 11:00, participantii se vor aduna in parcarea Bibliotecii Nationale a Romaniei, dupa care, in intervalul 11:00 - 12:30, acestia se vor deplasa pe urmatorul traseu: parcarea Bibliotecii Nationale - bd. Mircea Voda - bd. Unirii - Piata Alba Iulia - bd. Unirii - Piata Unirii - dreapta bd. I. C. Bratianu - bd. Nicolae Balcescu - bd. Magheru - bd. Lascar Catargiu - Piata Victoriei - bd. Aviatorilor - Piata Charles de Gaulle - stanga bd. Constantin Prezan - Arcul de Triumf - stanga Sos. Kiseleff - Calea Victoriei - Pod Natiunile Unite - stanga bd. Libertatii - stanga Piata Constitutiei - dreapta bd. Unirii - Piata Unirii - dreapta bd. Mircea Voda - dreapta parcarea Bibliotecii Nationale.Deplasarea participantilor se va face in trafic, cu respectarea regulilor de circulatie rutiera.Sambata, intre orele 10:00 - 14:00, se va desfasura si o adunare publica avand ca tema apararea "dreptei credintei ortodoxe", la sediul Guvernului, in alveola din prelungirea parcului Kiseleff, delimitata de triunghiul format din Sos. Kiseleff, bd. Aviatorilor si breteaua viraj stanga destinata vehiculelor STB.Intre orele 14:00 - 15:00, participantii se vor deplasa pe trotuar pe traseul: Piata Victoriei - bd. Lascar Catargiu - Piata Romana - bd. Magheru - bd. Nicolae Balcescu - Piata Universitatii - dreapt ...citeste mai departe despre " Restrictii de circulatie in Bucuresti, la finalul saptamanii, pentru mai multe evenimente " pe Ziare.com