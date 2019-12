Restrictii de circulatie marti si miercuri in Capitala, pentru petrecerea de Revelion

"In zona se vor aplica restrictii rutiere din 31 decembrie, incepand cu ora 13:00 pana in data de 1 ianuarie, ora 6:00, fiind afectate bulevardele Unirii (tronsonul cuprins intre Bd. I.C. Bratianu si Piata Constitutiei) si Libertatii (tronsonul cuprins intre Bd. Natiunile Unite si Calea 13 Septembrie). Organizatorul recomanda folosirea mijloacelor de transport in comun pentru a evita aglomerarea traficului", se mentioneaza intr-un comunicat transmis vineri de catre ARCUB.Potrivit organizatorilor, accesul in Piata Constitutiei se face de la ora 17:00, prin cele doua intrari special amenajate: Bulevardul Libertatii (intrarea dinspre Parcul Izvor), respectiv Bulevardul Libertatii (intrarea dinspre Calea 13 Septembrie).Organizatorii solicita ca toti participantii la eveniment sa aiba asupra lor un act de identitate. De asemenea, accesul minorilor se face numai cu insotitor, care poate atesta pe baza unui document (carnet de elev, pasaport, buletin sau orice document cu poza minorului) varsta minorului. Din cauza zgomotului foarte puternic produs si a efectelor speciale din cadrul spectacolului, organizatorul recomanda folosirea castilor pentru protectia auzului copiilor.Este interzis accesul cu urmatoarele obiecte: materiale toxice, inflamabile sau explozive, sprayuri paralizante, petarde, artificii, torte, fumigene, rachete, substante interzise, droguri, arme, cutite, lanturi sau orice alte obiecte care reprezinta pericol public, obiecte contondente care ii pot rani pe ceilalti, lasere, bannere, steaguri sustinute de bete, drone, umbrele, scaune, rucsacuri, bagaje voluminoase mai mari decat o coala A4, casti de motocicleta, biciclete, trotinete, scutere, skateboard, longboard, hoverboard, pennyboard, animale de companie, bauturi alcoolice, recipienti din sticla, conserve, doze de aluminiu, selfie stick-uri, binoclu, se mai arata in comunicatul organizatorilor.Concertul de Revelion organizat in fiecare an de Primaria Capitalei prin ARCUB este cea mai mare petrecere in aer liber din Bucuresti si are, la aceasta editie, un line-up compus din nume internationale precum O-Zone, Haddaway, Milli Vanilli, Turbo B. - solistul trupei Snap! -, dar si artisti romani precum Ho ...citeste mai departe despre " Restrictii de circulatie marti si miercuri in Capitala, pentru petrecerea de Revelion " pe Ziare.com