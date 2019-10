"In intervalul 07.10 - 15.10 2019, zilnic intre orele 06:00 si 13:00, vor fi instituite restrictii de circulatie pe DN 7 (km 198+300 - km 200+645 si 201+452 - km 204+000) in vederea executarii unor lucrari de ranguire a versantilor. Precizam ca restrictiile nu vor fi instituite in ziua de duminica, 13.10.2019", arata sursa citata.In cazul lucrarilor de ranguire a versantilor de blocuri de roci instabile, se va inchide circulatia rutiera pe DN 7 pe sectoarele de drum anterior mentionate, in reprize de maxim 15 minute, se mai arata in comunicat. ...citeste mai departe despre " Restrictii de circulatie pe Valea Oltului in perioada 7-15 octombrie " pe Ziare.com