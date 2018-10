Restrictii de trafic in Bucuresti, din cauza unui protest la Gara de Nord si lucrari la reteaua de gaze

Intre orele 9:00 - 15:00, se va restrictiona traficul rutier pe banda I pe str. Berzei si str. Buzesti, ambele sensuri, segmentul cuprins intre bd. Nicolae Titulescu si str. Stirbei Voda, respectiv banda a doua pe str. Garii de Nord, sensul dinspre str. Berzei catre str. Piata Garii de Nord (vezi foto stanga cu harta restrictiilor).Totodata, va fi restrictionat traficul rutier pe str. Parcalabul Baldovin de la intersectia cu str. Mircea Vulcanescu pana la str. Garii de Nord.Politistii recomanda urmatoarele rute alternative: Calea Plevnei - Pasaj Basarab - Calea Grivitei sau Calea Grivitei - bd. Gheorghe Duca - bd. Al. I. Cuza - str. Dr. Felix - Sos. Nicolae Titulescu - Piata Victoriei.Brigada Rutiera le solicita soferilor sa circule cu prudenta, sa evite deplasarea in zona in aceasta perioada, sa respecte semnalele agentilor de politie rutiera si sa utilizeze rutele alternative.Brigada Rutiera anunta de asemenea ca, de miercuri, se vor efectua lucrari de inlocuire a conductelor si instalatiilor de racordare gaze naturale pe str. Gheorghe Manu, intre bd. Lascar Catargiu si Calea Victoriei, motiv pentru care se va restrictiona circulatia pe sensul de mers dinspre Calea Victoriei catre bd. Lascar Catargiu, cu exceptia Societatii de Transport Bucuresti (fosta RATB - n.red.) . ...citeste mai departe despre " Restrictii de trafic in Bucuresti, din cauza unui protest la Gara de Nord si lucrari la reteaua de gaze " pe Ziare.com