Restrictii de trafic in Capitala de vineri pana duminica, pentru Zilele Bucurestiului

Astfel, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti anunta ca pentru buna desfasurare a evenimentului se va restrictiona traficul rutier, dupa cum urmeaza:- 7 septembrie, orele 07:00 - 30 septembrie, orele 06:00, banda III adiacenta Pietei Constitutiei (aferenta celor doua bretele: bretea Parchet si bretea Ministerul de Finante);- 15 septembrie, orele 07:00 - 25 septembrie, orele 06:00, banda I de circulatie de pe Bd. Libertatii, sensul de deplasare dinspre Bd. Natiunile Unite catre Calea 13 Septembrie;- 20 septembrie, orele 12:00 - 23 septembrie, orele 06:00, pe Bd. Unirii, tronsonul cuprins intre Bd. I.C. Bratianu si Piata Constitutiei, precum si pe Bd. Libertatii, tronsonul cuprins intre Calea 13 Septembrie si Bd. Natiunile Unite.Soferii sunt rugati ca in intervalul menttionat sa evite deplasarea in zona, sa circule cu prudentta sti sa respecte semnalele polittisttilor rutieri.