Restrictii rutiere in weekend pentru parada de 1 Decembrie, din Bucuresti

Astfel, pentru asigurarea unui trafic rutier fluent si in conditii de siguranta, pentru efectuarea antrenamentelor generale si pentru parada militara, in zilele de 30 noiembrie, respectiv 1 decembrie 2019, traficul rutier este restrictionat dupa cum urmeaza:- intre orele 04:00 - 15:00, va fi inchisa circulatia pe axul central si banda I pe Sos. Kiseleff, intre Piata Presei Libere si Arcul de Triumf si benzile I si II (locala) pe Sos. Bucuresti-Ploiesti, sensul de mers Piata Presei Libere catre Fantana Miorita, precum si pe benzile III si IV pe Sos. Bucuresti-Ploiesti, sensul de mers Fantana Miorita catre Piata Presei Libere. De asemenea, va fi restrictionat traficul rutier si in Pasajul Presei Libere, pe sensul de deplasare dinspre Piata Presei Libere catre Arcul de Triumf, traficul rutier fiind dirijat prin breteaua care accede in Piata Montreal.- intre orele 07:00 - 15:00, va fi inchisa total circulatia (gradual, in functie de momentul sosirii tehnicii militare pentru parada) pe Sos. Kiseleff intre Piata Presei Libere si intrarea in Piata Victoriei, pana la semaforul care face legatura cu Bd. Aviatorilor si Str. Paris, pe strazile adiacente, precum si pe Str. Al. Constantinescu, intre Bd. Marasti si Arcul de Triumf, Bd. Maresal Averescu intre bd. Marasti si Arcul de Triumf, Bd. Constantin Prezan, intre Piata Arcul de Triumf si Piata Charles de Gaulle, Str. Primo Nebiolo, Str. Arh. Ion Mincu, Str. Docentilor si pe Str. Barbu Delavrancea. De asemenea, traficul rutier va fi restrictionat temporar si pe Bd. Poligrafiei, Bd. Marasti si Str. Clucerului, pe durata deplasarii tehnicii si personalului.- tot intre orele 07:00 - 15.00, traficul rutier va fi restrictionat temporar si pe urmatoarele artere: Str. Boiangiu Radu, Str. Serdarului, Str. Postelnicului, Str. Stolnicului, Str. Nicolae Racota, Intrarea Setrarului, Str. Paharnicului, Str. Pivnicerului, Bd. Beijing si Bd. Aviatorilor, banda I de circulatie de la sensul giratoriu Monumentul Crucea Secolului pana la Piata Charles de Gaulle, sensul de mers catre Piata Charles de Gaulle;- intre orele 07:00 - 15:00, va fi inchisa circulatia si pe banda I de pe Bd. Ion Mihalache, ambele sensuri de mers, tronsonul cuprins intre Bd. Nicolae Titulescu si intersectia cu Str. Turda.Foto: Brigada RutieraIata si ce rute ocolitoare recomanda Brigada Rutiera:1. Sos. Bucuresti-Ploiesti - Piata Presei Liber