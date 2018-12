Revelion 2019 in Capitala: Unde pot petrece bucurestenii

Piata Constitutiei:La Revelionul din acest an, organizat de Primaria Capitalei in Piata Constitutiei, invitat special va fi DJ-ul international ATB, iar recitalurile vor incepe de la ora 19.30. Intrarea va fi libera.Delia, Carla's Dreams, Smiley, The Motans, Antonia, Nicoleta Nuca, Mark Stan, Alex Calancea si Lupii, Irina Rimes, Vescan, Noaptea Tarziu, Dorian Popa, Vanotek & Lori, sunt artistii care vor concerta in seara de Revelion."Ca in fiecare an, concertul va fi un eveniment de exceptie, in care una dintre cladirile emblematice ale Bucurestiului - Palatul Parlamentului - va face parte din scenografia spectacolului. Cu acest prilej, pe scena instalata in Piata Constitutiei vor urca personalitati din muzica romaneasca indragite de toate varstele, iar stilurile muzicale diverse si scenografia spectaculoasa vor antrena publicul pe parcursul intregii seri", se arata intr-un comunicat al PMB.Potrivit sursei citate, artistilor romani li se adauga "un invitat special, DJ-ul international Andre Tanneberger, cunoscut cu numele de scena ATB, care va mixa live in Piata Constitutiei. Seara se va incheia cu un show de artificii".Parcul Titan:O alta petrecere in Capitala este organizata de Primaria Sectorului 3, de altfel singura primarie de sector care organizeaza un astfel de eveniment."Primaria Sectorului 3 a pregatit un spectacol complex, cu incarcatura simbolica, in cadrul caruia vor performa artisti ai scenei romanesti, dintre care amintim: Alifantis&ZAN, Byron, Lidia Buble, Silviu Biris, ROA,Vunk, Adrian Naidin, Mihai Margineanu, Parazitii si Carla's Dreams", transmit reprezentantii Primariei Sector 3.Evenimentul va avea loc in Parcul Titan, de la ora 19.00 si va fi prezentat de Razvan Simion.Traficul rutier, inchis in zona Palatului Parlamentului"In noaptea de 31 decembrie, va avea loc "Revelionul 2018-2019" in Piata Constitutiei. Pentru buna desfasurare a evenimentului, se va restrictiona traficul rutier in perioada 31 decembrie 2018, incepand cu orele 13.00 - 01 ianuarie 2019, pana la orele 06.00, pe Bd. Unirii, perimetrul cuprins intre Bd. I. C. Bratianu si Piata Constitutiei (inclusiv cele doua bretele adiacente acesteia), dar si pe Bd. Libertatii, segmentul de drum cuprins intre Calea 13 Septembrie si B ...citeste mai departe despre " Revelion 2019 in Capitala: Unde pot petrece bucurestenii " pe Ziare.com