Revendicarile transportatorilor pentru interimara Plumb: Ordinul lui Sova, Uber si o directiva UE

Ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, si-a facut timp sa se intalneasca, in primele doua zile ale saptamanii, cu reprezentantii transportatorilor de persoane. Luni, de la ora 14:00, ministrul a discutat cu reprezentantii Federatiei Operatorilor de Transport (FORT) . Augustin Hagiu, presedintele FORT, a explicat pentru Ziare.com ce isi doresc transportatorii de la Rovana Plumb."Sunt doua lucruri care ard, in acest moment. Primul: Pachetele de mobilitate la nivel european, unde am solicitat sa alcatuim un grup de lucru patronate-minister pentru a urmari mult mai punctual ce se intampla si a avea interventii rapide, pe firul scurt, ca sa spunem asa, in conditiile in care detinem si presedintia Consiliului UE", a explicat Augusti Hagiu.Asa cum Ziare.com v-a informat deja, transportatorii au si protestat la Bruxelles la adresa adoptarii Pachetului I de mobilitate care risca sa le creasca foarte mult cheltuielile si chiar sa ii scoata de pe piata internationala de transport de marfuri. Pachetul a fost initiat in perioada in care Austria a detinut presedintia Europei si vizeaza drepturi sporite pentru soferii de TIR.Printre aceste drepturi se numara acela de a reveni in tara la 3-4 saptamani si acela de a nu-si mai petrece tot timpul liber din timpul cursei in cabina masinii."A doua chestiune e legata de ordinul mult trambitat (care modifica prevederile Ordinului 980/2011 si care s-a adoptat in noiembrie - n.red.) si care pune in dificultate transportul de persoane. Acesta trebuie eliminat cumva, astfel incat sa nu mai produca efecte. Avem speranta ca, in 2-3 zile, lucrurile se vor clarifica", ne-a mai spus Augutin Hagiu.Reamintim ca ministrul Lucian Sova a adoptat un ordin prin intermediul caruia le-a dat intaietate, la licitatiile pentru traseele de transport intern de persoane, intreprinzatorilor care vin cu masini noi.In paralel, a scazut importanta pe care o are vechimea pe traseu a transportatorului. Or, acesta era un criteriu in virtutea caruia multi transportatori si-au pastrat traseele interne de ani buni.Marti, va fi randul reprezentantilor Confederatiei Operatorilor si Transportato ...citeste mai departe despre " Revendicarile transportatorilor pentru interimara Plumb: Ordinul lui Sova, Uber si o directiva UE " pe Ziare.com