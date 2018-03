Revocarea lui Kovesi: CSM demonteaza punct cu punct raportul lui Toader

In propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, formulata de ministrul Justitiei, nu s-a facut referire punctual la niciuna dintre atributiile legale incalcate, potrivit motivarii avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.Avizul negativ, la CotroceniCSM anunta, vineri, ca a trimis "decidentilor" motivarea avizului negativ pe care Sectia de procurori l-a dat in cazul cererii de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, formulata de ministrul Justitiei, Tudore Toader."In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca hotararea nr. 52 din 27 februarie 2018 a fost motivata si inaintata decidentilor pentru a dispune masurile legale", a transmis CSM intr-un comunicat remis Ziare.com.Cel care urmeaza sa anunte decizia in cazul Kovesi este presedintele Klaus Iohannis, care a afirmat in repetate randuri ca nu considera ca sunt motive de revocare a sefei DNA.Avertismentul lui ToaderPe 27 februarie, Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.Tudorel Toader a declarat, luni, referindu-se la motivarea avizului negativ dat de CSM, ca membrilor Sectiei de procurori "le va fi greu sa motiveze contra evidentei", el argumentand ca este vorba despre un demnitar care a incalcat de trei ori Constitutia.Intrebat daca reproseaza ceva Sectiei pentru procurori a CSM, ministrul Justitiei a raspuns ironic: "Tot romanul isi cunoaste atributiile de serviciu pe care le are si tot romanul isi indeplineste corect, loial si la timp respectivele atributiuni".Ministrul Justitiei a mai spus ca asteapta motivarea CSM si hotararea presedintelui Klaus Iohannis in privinta revocarii sefei DNA, dupa care va decide daca va sesiza Curtea Constitutionala. ...citeste mai departe despre " Revocarea lui Kovesi: CSM demonteaza punct cu punct raportul lui Toader " pe Ziare.com