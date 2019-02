Acestia se plang ca romanii vand laptele mai ieftin si ca, din cauza aceasta, producatorii nu il mai cumpara pe al lor, informeaza Gazeta Romaneasca.Fermierii nemultumiti ameninta ca vor bloca intreaga insula daca situatia nu se remediaza. "Daca in cateva zile nu se va gasi o solutie pentru sectorul nostru, vom bloca toata insula pe 24 februarie. In ziua alegerilor regionale nu va intra nimeni sa voteze", au transmis ei.Situatia a devenit si mai tensionata dupa ce un jurnalist italian a postat pe Twitter o fotografie cu cisterne escortate de politisti. Acesta sustine ca in cisterne ar fi lapte romanesc, dar fara sa prezinte vreo dovada. "Lapte romanesc adus in Sardinia cu escorta pentru a evita protestele ciobanilor. Globalizare capitalista blestemata. Sardinienii trebuie sa bea lapte romanesc, sicilienii mananca portocale marocane", a scris el.Latte rumeno portato in Sardegna sotto scorta per evitare le proteste dei pastori sardi. Eccola, la vostra maledetta globalizzazione capitalistica! I sardi debbono bere latte rumeno, i siciliani mangiare arance marocchine. Ce lo chiede il mercato, ce lo chiede l'Europa. pic.twitter.com/QlcLWmjTuz- Diego Fusaro (@DiegoFusaro) 10 februarie 2019In urma protestelor, premierul Giuseppe Conte si ministrul italian al Agriculturii, Gian Marco Centinaio, s-au intalnit cu fermierii. "Nu mai putem permite ca branza pecorino sa fie facuta cu lapte romanesc", a fost concluzia ministrului....citeste mai departe despre " Revolta in Sardinia: Fermierii italieni dau vina pe romani, pentru ca nu li se cumpara laptele (Video&Foto) " pe Ziare.com