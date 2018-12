Potrivit meteorologilor, in ultimele 24 de ore, vremea s-a ameliorat din punctul de vedere al precipitatiilor, iar ninsorile au fost slabe. In unele zone inalte s-au semnalat avalanse spontane de suprafata in Muntii Bucegi si Fagaras.Miercuri, stratul de zapada s-a tasat usor, iar la Balea Lac masura 150 de centimetri, la Varful Omu avea 90 de centimetri, la Sinaia 51 de centimetri, la Predeal 20 de centimetri, iar la Fundata, 14 centimetri.Meteorologii spun ca riscul producerii avalanselor la peste 1.800 de metri este mare, de 4 pe o scara de la 1 la 5."La suprafata se gaseste un strat insemnat de zapada, cazuta in zilele precedente, care pe alocuri depaseste 50 de centimetri, iar pe vai si in zonele adapostite sunt acumulari mari de zapada, ca efect al actiunii vantului. De asemenea sunt formate placi de vant si cornise. Pe majoritatea pantelor zapada este putin stabilizata, avand rezistenta scazuta si coeziune slaba intre cristale, sau cu straturile mai vechi.Spontan, datorita insolatiei, pe numeroase pante suficient de inclinate se pot declansa avalanse de dimensiuni medii si izolat mari, riscul fiind amplificat de supraincarcari oricat de slabe", au transmis, miercuri, meteorologii.La altitudini mai mici de 1.800 de metri, riscul producerii de avalanse este insemnat. ...citeste mai departe despre " Risc mare de avalansa in Muntii Bucegi si Fagaras. Stratul de zapada depaseste 1,5 metri la Balea Lac " pe Ziare.com