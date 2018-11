Saptamana aceasta vor fi publicate articolele din ancheta Rise Project

Potrivit anuntului facut pe Facebook de jurnalistii de la Rise Project, "o valiza cu informatii esentiale din interiorul corporatiei Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces cand au perchezitionat fizic si informatic sediul firmei, anul trecut, a fost gasita in zona rurala din Teleorman, de catre un localnic, chiar pe proprietatea lui. Localnicul a intrat in contact cu o sursa RISE Project din judet".Jurnalista Ana Poenariu de la Rise Project a oferit detalii, la Digi 24: "In perioada urmatoare vom publica mai multe documente, toate fiind de interes public". Documentele primite au fost verificate, a spus jurnalista Rise Project, care a adaugat ca din informatiile pe care le detin, "documentele au fost ascunse cu putin timp inainte de perchezitiile DNA, perchezitii facute de procurori la firma Tel Drum in vara anului 2017".Potrivit RISE Project, valiza ar contine:- Un hard negru in care a fost salvat tot continutul de 63,39 GB din computerul unui om-cheie de la Tel Drum.Informatie financiara: mii de facturi, contracte, bilanturi, devize, procuri, acte constitutive de firme-fantoma, extrase de cont, ordine de plata, documente personale ale unor interpusi, rapoarte de audit, tabele contabile etc.14.800 de foto si video de la evenimentele companiei cu personajele gruparii si standardul lor de viata, documente, selfie-uri, capturi de ecran cu discutii - majoritatea provenind din backup-ul mai multor telefoane.54.710 mailuri + atasamentele de pe adresa de serviciu- O tableta Samsung P1000 Galaxy Tab din 2010 care i-a apartinut directorului general Tel Drum, Petre Pitis.Peste 1.000 de fotografii din excursii exotice cu anturajul, intamplari din firma si momente de familieAgenda cu 980 de numere de telefon stranse in ultimii ani: "Basescu", "Hrebe", "Dancila", "Banicioiu", "Pieleanu" etc. Unul se remarca, scris cu pauza intre majuscule: "L I V I U".E-mail-urile de pe adresa de serviciu a managerului.- Un stick de memorie cu informatii de lucru ale unei sefe de gestiune din Tel Drum.Citeste materialul in intregime pe pagina de Facebook Rise Project. ...citeste mai departe despre " #Teleormanleaks : Saptamana aceasta vor fi publicate articolele din ancheta Rise Project " pe Ziare.com