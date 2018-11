Rise Project a publicat primul episod din Teleorman Leaks: Legatura cu sefa CSM si detalii despre cum se fac numirile in functii publice

Amintim ca jurnalistii au anuntat de sambata ca un localnic din Teleorman a gasit pe proprietatea sa o valiza cu documente in format electronic sau fizic, fotografii si numeroase informatii financiare ce ii vizau pe Liviu Dragnea, fiul sau Valentin, firma Tel Drum si alti membri din anturajul liderului PSD.In cateva minute de la publicarea primei parti din aceasta investigatie, site-ul Rise Project nu a mai putut fi accesat aproape deloc.Cui apartine hardul misteriorJurnalistii au facut legatura intre momentul in care valiza a fost "impachetata" si descinderile procurorilor DNA din vara lui 2017."Valiza contine exact ce a vrut gruparea Dragnea sa piteasa de procuror la descinderile din 2017, in dosarul in care presedintele partidului de guvernamant e acuzat de initierea unui grup criminal organizat.Informatiile sunt arhivate pe trei suporturi digitale, majoritatea fiind documente in format electronic. Cele mai recente au fost salvate pe 26 iunie 2017. Pe 4 august procurorii bateau la usa Tel Drum", scriu cei de la Rise Project.Se pare ca hardul negru gasit in valiza este al contabilei gruparii, Nicoleta Pene, mana dreapta a lui Petre Pitis, fostul director general al firmei Tel Drum. Aceasta a putut fi observata in imaginile postate de Rise Project inca de sambata - femeia bruneta care apare in diverse ipostaze sexy (vezi poza articolului)."Cand a ajuns prima oara in Tel Drum, intai sefa la departamentul de Control Financiar Preventiv, colegii se intrebau cine e, de unde vine si de ce. Intr-un judet cu putini manageri pe cap de locuitor si cea mai ridicata rata a somajului din tara, Nicoleta reusise. Nu toti o inghiteau.Iata perspectiva unui angajat in 2015: 'Ascensiunea doamnei Nicoleta Pene e de domeniul fantasticului. A venit la Tel Drum ca un nimeni, direct sefa la CFP. In cateva luni doamna Ignat a plecat si ea (Nicoleta Pene) e acum director comercial care, la masa cu Pitis, taie si spanzura'", scriu jurnalistii de la Rise Project, care precizeaza ca informatiile de pe hardul negru sunt datele din computerul acesteia de la birou.Cum se fac trocurile cu functii ale statuluiPe acest hard au fost gasite si numeroase fotografii: selfieuri cu Nicoleta Pene, Petre Pitis, dar si fotografii din vacantele comune ale celor doi. Jurnalistii arata ca pozele erau stocate in telefonul Nicoletei Pene si de ai ...citeste mai departe despre " Rise Project a publicat primul episod din Teleorman Leaks: Legatura cu sefa CSM si detalii despre cum se fac numirile in functii publice " pe Ziare.com