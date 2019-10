Rise Project anunta ca DLAF verifica unele dintre proiectele firmei lui Dan Barna. Reactia USR

Reprezentantii Rise Project arata pe Facebook ca doua dintre proiecte ("SES-am deschide-te" si "Biblioteca bunelor practici") au intrat in cercetari preliminare, dupa articolul publicat de ei marti si ca cel de-al treilea, "Punti Comunitare", se afla deja sub investigatia DLAF.Prima reactie din USRDeputatul USR Cristian Seidler a declarat, joi, la B1 TV, ca "e foarte bine" ca sunt investigate aceste proiecte, pentru ca USR nu are "nimic de ascuns", iar oriunde exista o suspiciune, "ea trebuie cercetata"."Da, perfect. Foarte bine ca e asa. Nu avem nimic de ascuns. Oriunde exista o suspiciune, ea trebuie cercetata, pentru a inlatura orice urma de suspiciune", a spus Seidler.Intrebat daca USR stia ca Dan Barna si-a cooptat familia in jurul unui proiect de 3,5 milioane de euro, deputatul a replicat: "Nu a informat, dar nici sa nu se intelega ca ar fi ascuns aceasta situatie. Sunt o multime de chestiuni legate de acele proiecte sau, inclusiv, in viata mea profesionala anterioara de care n-am informat partidul, pentru ca nu le-am considerat relevante. Pe fond, atunci cand selectezi din proiectele acelea, care promovau economia sociala, conteaza, din perspectiva proiectelor europene, sa incluzi persoanele vulnerabile. Grupul-tinta.Acesta era obiectivul principal. Nu existau si nu exista niciun fel de impedimente referitoare la persoanele selectate pentru a asigura managementul".Amintim ca Rise Project a publicat, marti, o ampla ancheta in care dezvaluie ca firma lui Dan Barna a avut multe proiecte care ulterior au esuat, iar liderul USR ar fi "supervizorul senin al unor fraude si conflicte de interese cu fonduri UE".In replica, liderul USR Dan Barna a sugerat ca articolul aparut pe Rise Project are legatura cu candidatura sa la alegerile prezidentiale."Am vazut ca este un articol foarte lung. Sunt onorat ca Rise si-a alocat resurse in ultimele doua luni pentru aceasta documentare. Este cumva firesc intr-o campanie electorala sa existe genul asta de demersuri. Am vazut ca au ales doar cateva dintre proiectele in care structurile de economie sociala n-au rezistat dupa perioada de sustenabilitate.Perspectiva apartine jurnalistilor. Pot doar sa spun ca am fost transparent. In cele doua luni de verificare minutioasa am avut ocazia sa stau o ora de vorba cu cei ...citeste mai departe despre " Rise Project anunta ca DLAF verifica unele dintre proiectele firmei lui Dan Barna. Reactia USR " pe Ziare.com