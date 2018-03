Brazilienii au demarat ancheta, dupa ce procurorii din Romania au luat legatura cu ei, in iulie anul trecut.Conform spuselor procurorului federal, Dragnea este suspectat ca ar fi folosit bani proveniti din afaceri corupte din Romania la achizitia de proprietati pe plaja din Cumbuco, la 30 de kilometri de Fortaleza, capitala statului Ceara.Cererea de asistenta judiciara a venit, conform procurorului federal, in 25 iulie 2017, din partea Ministerului Public si a Politiei din Romania. Ea a fost procesata de Departamentul pentru Recuperarea Prejudiciilor si Cooperare Internationala care face parte din Ministerul Justitiei din Brazilia si a fost trimisa mai departe catre Parchetul din statul Ceara.Autoritatile braziliene investigheaza doua "portocale", doi interpusi.In portugheza, laranja, adica portocala, este un cuvant care desemneaza persoanele bagate la inaintare de politicieni corupti sau criminali, pentru a-si ascunde implicarea in diverse afaceri. Ironic, unul dintre barurile preferate de Dragnea si apropiatii sai in Brazilia se numeste chiar "Laranja Mecanica" (Portocala Mecanica), numit dupa distopia scrisa in 1962 de Anthony Burgess si ecranizata ulterior de Stanley Kubrik.Prima "portocala" este Mugurel Gheorghias, fost coleg de facultate al lui Dragnea si fost actionar principal al TelDrum SA, firma atribuita de catre DNA lui Liviu Dragnea.Citeste intreaga ancheta despre "portocalele" lui Dragnea din Brazilia pe RISE Project ...citeste mai departe despre " RISE Project: Liviu Dragnea, anchetat in Brazilia pentru "portocale" " pe Ziare.com