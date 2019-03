Robu risca o amenda drastica: I se cere aviz psihologic de munca la inaltime, dupa ce a taiat cablurile de Net

"Pentru mine e halucinant ca responsabilul din partea Primariei, care a adus documentele catre noi, nu a putut sa aduca dovada ca au fost avertizati consumatorii, au si recunoscut ca nu cunosc cu exactitate pe cine au afectat. Munca la inaltime sau cu curent slab... am solicitat primarului sa aduca documentele legale: aviz pentru munca la inaltime si aviz psihologic pentru munca la inaltime.Probabil ca supararea dansului e ca intelege ca documentele noastre duc la o discutie - incalcarea art 257 din Cod Penal. La finalul cercetarii noastre, documentele vor fi transmise altor institutii abilitate", a spus Sorin Susanu, citat de Opinia Timisoarei.Acesta a precizat ca au inceput toate cercetarile necesare pentru a identifica consumatorii afectati, ulterior, prin masura aplicata primariei si ca vor solicita despagubitrea consumatorilor."Intrebarea mea e ca poate ar fi putut afecta un spital. Nu se cunoaste pe cine ar fi putut afecta. Discutam de Internet, cablu TV si telefonie. Trebuie sa intelegem sa nu mai procedam in acelasi fel. In momentul de fata nu e incheiata cercetarea si masura nu e aplicata, pentru ca in fiecare zi in care trebuie sa ne puna la dispozitie documentele, persoanele trimise nu au drept de semnatura.Nu poate dura la infinit, va dura 30 de zile, apoi vom face demersurile, iar masurile se vor aplica si dumnealui.Pe langa amenda, ii vom da masuri: sa depuna diligentele pentru ca acei consumatori sa beneficieze de servicii si sa plateasca despagubiri. Daca Ministerul Educatiei doreste sa se indrepte impotriva, e o alta discutie. Juristii din institutia noastra iau in calcul mai multe aspecte. Cu atat mai grav daca era in timpul liber, pentru ca a desfasurat o activitate in numele unei institutii.Noi solicitarile le-am facut catre PMT extinse catre persoana care apus in aplicare. Noi l-am vazut pe dansul care a taiat cabluri", a continuat Sorin Susanu.Primarul Nicolae Robu a comentat faptul ca i s-a cerut aviz psihologic pentru munca la inaltime."Eu stiu ca am facut un lucru bun pentru Timisoara... Eu stiu ca sunt pericole de prabusire a unor stalpi, prabusire care ar putea sa aiba consecinte tragice din cauza poverii care o reprezinta aceste cabluri. Si oricine poate vedea cum arata o multime de stalpi din orasul nost ...citeste mai departe despre " Robu risca o amenda drastica: I se cere aviz psihologic de munca la inaltime, dupa ce a taiat cablurile de Net " pe Ziare.com