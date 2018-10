Roman amendat din greseala de 440 de ori pentru lipsa rovinietei. A ajuns sa se imprumute si sa fie executat silit

La inceput le-a platit constiincios. Chiar daca stia ca nu fusese cu masina in locul si ora indicata in procesul verbal, totusi documentul oficial e document oficial. Apoi, insa, amenzile au continuat sa curga chiar daca barbatul nu mai iesise cu Dacia lui 1300 din curte, ba chiar incepuse sa vanda piese din ea."Eu aveam o Dacie 1300 pe care stateau gainile de cateva luni insa tot primeam amenzi pe numarul meu de inmatriculare. Am crezut la inceput ca cineva a falsificat placutele de inmatriculare. Masina mea nu mai putea fi pornita pentru ca incepusem sa dau ici-colo piese mici din ea", a declarat Ion Dedu, pentru Adevarul.ro.Barbatul s-a dus la politie, insa agentii doar i-au spus sa isi ia avocat. Primii doi avocati doar au contestat amenzile in instanta, fara a merge la cauza problemei, astfel ca necazurile s-au adunat si la fel si cheltuielile."Cat am lucrat in Covasna, faceam naveta si luam 70 de lei pe zi. Ma imprumutam la patron sa platesc timbrele acelea. Dar nu am mai putut plati si am fost executat silit", a mai povestit Ion Dedu.In cele din urma a angajat un al treilea avocat, care a dezlegat enigma. Un barbat cu o Dacie Logan albastra avea numarul BZ-05-TRL, insa litera L era modificata si a fost interpretata drept I, formand astfel numarul lui Dedu."Am formulat plangerea penala pe ideea ca i-au fost falsificate placutele de inmatriculare si asa a fost descoperit domnul de la Maracineni. S-a organizat o perchezitie domiciliara prilej cu care i-au fost retinute placutele de inmatriculare pentru verificari. La expertiza s-a constatat ca baza literei L, din combinatia TRL, a fost ingrosata cu vopsea. Dupa alte verificari, s-a constatat ca pentru numarul de inmariculare TRL avea achitata rovinieta, ceea ce a generat concluzia ca nu a avut intentia de a falsifica, in mod corect din punctul nostru de vedere, fiind probabil o neglijenta", a declarat pentru sursa citata avocatul Andrei Petriceanu.Acesta va cere daune Companiei de Drumuri, odata cu contestarea celor 440 de amenzi in valoare de peste 50.000 de lei, considerand ca e inadmisibil sa confunde timp de 7 ani o Dacie 1300 de culoare rosie cu un Logan albastru. ...citeste mai departe despre " Roman amendat din greseala de 440 de ori pentru lipsa rovinietei. A ajuns sa se imprumute si sa fie executat silit " pe Ziare.com