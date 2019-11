Romania a alocat cei mai putini bani din UE pentru protectie sociala, in 2017

Comparativ, in 2017 procentul din PIB alocat pentru protectia sociala a fost de peste 30% in Franta (34%), Danemarca (32%) si Finlanda (31%).Cand vine vorba de cheltuielile cu protectia sociala per capita, ajustate la puterea de cumparare (PPS), in 2017 existau diferente mari in randul statelor membre. Pe primele locuri, cu cele mai mari cheltuieli pe cap de locuitor, se situeaza Luxemburg (14.900 PPS), Danemarca (aproape 12.000 PPS), Germania, Austria si Franta (toate cu aproximativ 11.000 PPS). La polul opus sunt Bulgaria (2.800 PPS) si Romania (2.900 PPS).Pe categorii de cheltuieli, in UE pensiile pentru limita de varsta si de urmas au reprezentat aproape 46% din totalul prestatiilor sociale. Ponderea acestor prestatii in suma totala este cea mai mare in Grecia (63%), Portugalia si Italia (ambele cu 58%), Romania si Cipru (ambele cu 56%), la polul opus fiind Irlanda (34%), Germania si Danemarca (39%) si Luxemburg (40%).In schimb, cand vine vorba de ponderea ajutoarelor de somaj in prestatiile sociale totale, Romania este pe ultimul loc in UE in conditiile in care acestea au o pondere de doar 0,5% in prestatiile sociale, in timp ce in Irlanda detin aproape 9%.De asemenea, in Uniunea Europeana cheltuielile cu protectia sociala au scazut usor de la 28,7% din PIB in anul 2012 pana la 27,9% din PIB in anul 2017. In aceeasi perioada, cheltuielile cu protectia sociala in Romania au scazut de la 15,4% din PIB pana la 14,4% din PIB.