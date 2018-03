Romania a declansat mecanismul de dezastru al UE pentru imunoglobulina lipsa. Producatorii de medicamente nu au fost contactati

"Am contactat de doua ori in 2017 Ministerul Sanatatii pentru a le oferi suportul producatorilor locali de a gasi solutii pentru a aduce medicamentele deficitare din SUA sau din India, unde exista mai multi producatori, cand cu crizele clonazepam (Rivotril) si imunoglobulina.Am contactat prin intermediul presei cancelaria prim-ministrului pentru gasi solutii de a produce local medicamente deficitare. Din septembrie si pana acum, cu siguranta am fi gasit o sursa de imunoglobulina, chiar si poate neautorizata inca in Romania, dar macar am fi reusit sa aducem ceva. Nimeni nu ne-a contactat inapoi, ca de obicei autoritatile iau legatura cu producatorii internationali si nu vin la discutii cu cei locali", a spus Dragos Damian, CEO Terapia Cluj.Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) are 16 fabrici in tara, care fabrica peste 1.500 de medicamente si care au facut in ultimii 10 ani investitii de peste 500 de milioane euro.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat luni ca Romania a cerut activarea mecanismului de protectie civila in cazul crizei de imunoglobulina.Mai exact, in urma declansarii mecanismului, tara noastra va putea cere sprijinul tarilor din UE pentru a face rost de acest medicament."Am facut toate eforturile necesare pentru a rezolva aceasta problema. Statul roman a suspendat clawback pentru acest produs pentru o perioada de doi ani si totusi nu s-a intamplat nimic, pe 6 februarie am anuntat ca vom apela si la acest mecanism", a spus Pintea.Ce este mecanismul de protectie civilaMecanismul de protectie civila al Uniunii Europene este un instrument institutit de Comisia Europeana incepand din 2010, pentru o gestionare eficienta a dezastrelor.Acest mecanism actioneaza impreuna cu finantarea UE in domeniul ajutorului umanitar pentru a raspunde necesitatilor care apar in urma unui conflict sau a unei catastrofe.Un exemplu cand acesta a fost activat este cazul epidemiei de Ebola care a izbucnit in 2014.Aceasta solutie extrema a fost avansata si de europarlamentarul Monica Macovei. Ea arata ca in decembrie i-a scris comisarului european pentru Sanatate Vytenis Andriukaitis si i-a explicat situatia critica in care se afla pacientii cu ...citeste mai departe despre " Romania a declansat mecanismul de dezastru al UE pentru imunoglobulina lipsa. Producatorii de medicamente nu au fost contactati " pe Ziare.com