Romania a primit peste 200 de recomandari legate de drepturile omului. Ce ne indeamna rusii si americanii

In cadrul acestui mecanism al Consiliului pentru Drepturile Omului, 78 de state membre ONU au transmis 203 recomandari cu privire la situatia drepturilor omului din Romania.Statele Unite recomanda ca Romania sa adopte si sa implementeze o strategie eficienta pentru combaterea discriminarii impotriva membrilor grupurilor minoritare, iar Ucraina a propus Romaniei sa finalizeze procesul de acreditare al organizatiilor pentru drepturile omului.Olanda a recomandat Romaniei sa se asigure ca modificarile aduse Legilor Justitiei si Codurilor Penale nu afecteaza situatia drepturilor omului si sa ia pe deplin in considerare avizele Comisiei de la Venetia.Romania ar trebui sa continue sa asigure functionarea statului de drept, urmand recomandarile facute prin intermediul Mecanismului de Cooperare si Verificare si sa analizeze fara intarziere evaluarile facute de Comisia de la Venetia si de Consiliul Europei privind reforma sistemului judiciar, a fost recomandarea Frantei.Romaniei ii este recomandat sa infiinteze o institutie independenta pentru protejarea drepturilor copiilor, au sustinut delegatii Republicii Moldova, Ciprului, Greciei, Senegalului si Sloveniei.Norvegia a recomandat Romaniei sa intensifice eforturile pentru protejarea persoanelor cu dizabilitati prin aprofundarea cooperarii cu expertii din organizatiile non-guvernamentale si prin derularea unor investigatii temeinice unde sunt cazuri de abuz, dar si sa faciliteze accesul persoanelor cu dizabilitati si al membrilor minoritatilor nationale in cadrul sistemului de educatie.Romania ar trebui sa se asigure ca actele de discriminare si de violenta impotriva persoanelor care apartin comunitatii LGBT sau a altor grupuri vulnerabile sa fie investigate in mod adecvat si sa fie aplicate sanctiuni, a fost recomandarea Austriei.Grecia sustine ca statul roman ar trebui sa promoveze toleranta fata de membrii comunitatii LGBT.Irlanda a recomandat Romaniei sa adopte prevederi legislative care sa asigure legalitatea parteneriatelor civile si a casatoriei intre persoanele de acelasi sex.Propunerile Belgiei si Germaniei vizeaza masuri pentru combaterea discursului de ura si a infractiunilor motivate