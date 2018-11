Romania aloca cel mai mic procent din PIB pentru sanatate din toata Uniunea Europeana

Conform datelor publicate in raportul "Health at a Glance: Europe 2018", Romania a alocat in anul 2017 5,1% din PIB pentru sanatate, cel mai mic procent din Uniunea Europeana. Media inregistrata la nivelul Blocului comunitar este de 9,6%, cel mai mare buget fiind alocat in Franta, 11,5% din PIB.De asemenea, Romania aloca mai putin si decat trei tari europene care nu fac parte din UE, precum Albania (6,8%), Macedonia (6,1%) sau Muntenegru (5,9%).In capul clasamentului se situeaza si Germania si Suedia, in timp ce Letonia, Lituania si Luxemburg au un procentaj apropiat de al Romaniei.Romania se situeaza la finalul clasamentului Uniunii Europene si in ceea ce priveste cheltuielile pentru sanatate pe cap de locuitor si cheltuielile cu pacientii din spitale.Bugetul alocat pentru sanatate pe cap de locuitor reprezinta o treime din media europeana si este pana la de cinci ori mai mic decat in Luxemburg, care aloca cei mai multi bani pentru sanatate din acest punct de vedere. Finalul clasamentul este completat si de Bulgaria si Letonia.In ceea ce priveste cheltuielile pentru pacientii din spitale, cei mai multi bani sunt alocati in Danemarca, Suedia si Luxemburg, iar cei mai putini in Romania, Bulgaria si Letonia.Raportul trateaza si probleme precum bugetul alocat pentru probleme legate de boli mintale, la care Romania este din nou la coada clasamentului, alaturi de Bulgaria si Cehia, procentul alocat din PIB osciland intre 2-2,5%. Tarile cele mai atente la sanatatea psihica sunt Danemarca, Finlanda, Olanda si Belgia, unde media este de 5% din PIB.La nivelul Uniunii Europene, speranta de viata a cetatenilor din cele 28 de state europene a ajuns in medie la 81 de ani. Locuitorii din Spania si Italia au cea mai mare speranta de viata, ajungand cu usurinta la 83 de ani, in timp ce in doua treimi din tarile UE, cetatenii depasesc varsta de 80 de ani.Romania este la capatul clasamentului si la aceasta categorie, alaturi de tari precum Bulgaria, Lituania si Letonia, speranta de viata in aceste tari fiind de doar 75 de ani.Mortalitatea infantila este o alta problema cu care se confrunta Romania, in contextul in care cinci bebelusi din 1.000 mor la nastere. Media europeana este de patru decese la 1.000 de nasteri. Finalul c ...citeste mai departe despre " Romania aloca cel mai mic procent din PIB pentru sanatate din toata Uniunea Europeana " pe Ziare.com