Un medic roman a obtinut ce n-au reusit toate guvernele: paturi in plus pentru cei cu arsuri foarte grave (Foto)

Acesta a organizat o sectie moderna cu doua paturi unde pot fi tratati pacientii cu arsuri grave. Pana acum, la nivelul intregii tari aveam doar 11 paturi pentru marii arsi, astfel ca frecvent se intampla ca pacientii sa fie transferati in alte tari pentru ca nu se gasea loc pentru ei in spitalele romanesti.Medicul a povestit pe pagina sa de Facebook cum a reusit sa faca acest lucru, dupa ce a primit o sponsorizare."In urma cu vreo patru luni, fara sa ii fi cerut, o multinationala imi oferea, in calitatea mea de sef al sectiei de chirurgie plastica din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, o sponsorizare, care mie, neobisnuit cu astfel de gesturi spontane, mi-a parut importanta.Sponsorul a lasat la aprecierea mea modul in care voi folosi banii respectivi, ceea ce am si facut, cu acordul explicit al acestuia: organizarea unui sector pentru arsii gravi in cadrul compartimentului de arsuri (componenta integranta a sectiei), respectiv crearea unei zone perfect izolate de restul spitalului in care vor functiona doua paturi dotate modern, la nivel de Terapie Intensiva, totul centrat pe o sala de tratament dedicat arsurilor, numita generic 'baia de arsi'", a povestit medicul Dan Grigorescu pe Facebook, precizand si ca sponsorul este compania Losan Romania."Prin efortul organizatoric pe care l-am facut, SCJUBv devine (dupa cunostintele mele) primul spital de urgenta din tara care isi poate acredita vechiul compartiment de arsuri la nivel de unitate de arsi", a mai adaugat chirurgul.Iata cum arata inainte salonul...Si cum arata acum...Foto: Facebook/Dan GrigorescuMedicul a postat mai multe imagini pe pagina sa de Facebook:Pintea a inaugurat paturile si a cerut reorganizarea spitaluluiCele doua noi paturi au fost inaugurate marti in prezenta ministrului Sanatatii Sorina Pintea.La observatiile internautilor ca ministrul isi face imagine pe munca sa, dr. Grigorescu i-a contrazis."Imi permit sa va spun ca nu aveti dreptate in privinta doamnei Ministru raportat la acest proiect. Dimpotriva, in momentul in care a fost pusa la curent cu el, si-a oferit sprijinul total pentru finantarea speciala a acestei activitati. Nu aruncati cu pietre inainte de a sti exact despre ce este vorba.