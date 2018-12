Romania deschide exportul cu oi vii in Golful Persic, acolo unde Australia l-a inchis

"Premierul nostru s-a dus personal in Golf in octombrie pentru a se intalni cu Al Mawasi, o companie criminala, interzisa in Australia. Compania, disperata sa gaseasca o noua sursa de oi, a primit-o pe doamna Dancila cu usile deschise, iar in noiembrie Al Mawashi a venit in Romania si a batut palma cu secretarul de stat Daniel Botanoiu, care astfel si-a asumat raspunderea pentru ce se va intampla cu 200.000 de oi si 10.000 de vitei in primul an. Eu numesc aceasta actiune a Guvernului Romaniei nimic mai putin decat tradare a animalelor noastre, a fermierilor, a economiei si a reputatiei tarii noastre", sustine Gabriel Paun, directorul UE al Animals International.Acordul comercial a fost perfectat dupa ce Australia a oprit exportul de ovine vii in timpul verii din Orientul Mijlociu din cauza ca milioane de oi au suferit din cauza caldurii excesive de pe vapoare, multe dintre ele pierind pe drum.Imagini socante ale animalelor literalmente coapte de vii de caldura excesiva, in timp ce navele intrau in Golful Persic, au facut inconjurul lumii si au condus la initierea a numeroase proiecte de legi de interzicere a comertului cu oi vii, in Parlamentul australian.Vara din Golful Persic dureaza din mai pana in septembrie si este cunoscuta drept cea mai fierbinte de pe Planeta, temperaturile maxime ajungand pana la 56 grade C la umbra si nu coboara sub 30 grade C nici macar in timpul noptii.Legislatia UE aplicabila si dupa granitele UE pentru transportul animalelor nu permite aprobarea de jurnale de calatorie cand sunt prognozate temperaturi de peste 30 grade C."Al Mawashi este importatorul Golfului, responsabil pentru moartea a un milion si jumatate de oi australiene pe navele lor. Acum li se interzice prin lege sa incarce oi australiene pe navele lor in sezonul de vara extrema si ne-am pomenit cu ei aici sa incarce oi romanesti pe vapoarele mortii. Daca Guvernul Romaniei doreste sa respecte normele UE, atunci nu va exporta animale vii intre mai si septembrie cand va fi permanent peste 30 de grade", a avertizat Gabriel Paun, directorul UE al Animals International.In luna iulie, Animals International a trimis o scr ...citeste mai departe despre " Romania deschide exportul cu oi vii in Golful Persic, acolo unde Australia l-a inchis " pe Ziare.com