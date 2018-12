Romania domina topurile europene ale saraciei in randul tinerilor

La categoria risc de saracie, cu 29,2%, figuram pe locul 2, imediat dupa Danemarca (30,3%, cu observatia ca indicatorul este relativ la media nationala, iar acolo tinerii pleaca mult mai devreme de acasa), dar peste Spania (28,5%), Grecia (27,5%), Italia si Suedia (ambele cu 24,1%, usor peste vecina noastra, Bulgaria, care vine de-abia pe locul sapte cu 24%).De retinut si faptul ca dintre cele zece tari membre UE care au cele mai scazute rate de saracie la tineret, sapte sunt foste state socialiste (Cehia 9,1%, Slovenia 11,9%, Slovacia si Ungaria 13,6%, Letonia 14,0%, Croatia 16,5% si Polonia 16,7%), plus trei de traditie britanica (Malta 12,6%, Cipru 16,3% si Marea Britanie 17,4%).In aceste conditii, este destul de clar ca avem o problema in materie si ne diferentiem net ca politica sociala pentru tineret de grupul de state din care facem parte.Daca in 16 din 28 de state UE riscul de saracie la tineret a fost ceva mai mare pentru femei decat pentru barbati, Romania s-a evidentiat prin dispunerea lipsita complet de discriminare de gen, situatia fiind identica indiferent de sexul persoanelor.Ceea ce nu e cazul pentru cele patru state din fostul bloc estic cu procentajele cele mai reduse amintite mai sus, unde la femei se consemneaza valori semnificativ mai mari.In statistica mai detaliata, finalizata de Eurostat pentru anul anterior, se evidentiaza clar unde avem problema principala, mai precis la grupa de varsta 16 - 19 ani, unde valoarea consemnata de tara noastra ne pune pe un nedorit prim loc in acest clasament.Cu 36,5%, ne pozitionam peste Spania (35,4%) si mult peste Grecia (31,2%), Bulgaria (28,8%) sau Portugalia (27,7%), fiind interesanta si dispunerea geografica a acestei vulnerabilitati sociale exact la varsta deciderii drumului in viata.Partea ceva mai buna este ca la categoria "privare materiala severa", cu "doar" 26,8% coboram pe locul trei, dupa Bulgaria si Grecia, partea mai putin buna este ca acest lucru se petrece desi figuram pe un foarte onorabil loc 9 din 28 al intensitatii muncii in gospodariile din care provin acesti tineri, spre deosebire de Grecia (locul 28) si Bulgaria (tot locul 9 din 28 dar din coada, adica 20 din 28, cum s-ar spune de sus in jos).Citeste mai departe Observatiile privind saracia tinerilor romani in topul saraciei juvenile europene pe Curs de Guvernare ...citeste mai departe despre " Romania domina topurile europene ale saraciei in randul tinerilor " pe Ziare.com