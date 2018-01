Daca va mai amintiti de aceasta sintagma, doar aparent atasata de epoca socialista prin intermediul "limbii de lemn", pastrata si acum prin diverse institutii. Indicatorul se refera la aparatura medicala pentru terapia cancerului. Terapia cu raze X utilizeaza unde de inalta energie pentru a reduce tumorile si a omori celulele canceroase. In 2016, ceva mai mult de 3.500 de echipamente de terapie care functioneaza pe acest principiu au fost utilizate in spitale si de catre furnizorii de servicii de sanatate de tip ambulator din Uniunea Europeana.Mai mult de doua treimi din aceste aparate de terapie cu raze X s-au concentrat in Franta (670 bucati) si Marea Britanie (605 bucati). Cu toate acestea, daca se face raportarea la numarul populatiei, pentru a aprecia corect accesibilitatea la un astfel de tratament, tara cea maibine dotata este Belgia, cu 1,81 aparate la 100.000 de locuitori.Peste pragul de 1 la 100.000 se mai situau, potrivit datelor centralizate de catre Eurostat, Danemarca (1,37) Slovacia (1,24), Finlanda (1,04) si Franta (1,01). Prezenta Slovaciei in acest club select al atentiei acordate persoanelor bolnave arata ca se poate reduce rapid decalajul fata de Occident in domenii care realmente conteaza, unde este o problema de viata sau moarte.Citeste mai multe despre Aparatura medicala pentru terapia cancerului: Romania - locul 27 in UE, Bulgaria - locul 10 pe www.cursdeguvernare.ro ...citeste mai departe despre " Romania e pe ultimul loc in UE privind aparatura medicala pentru tratarea cancerului. Bulgaria se afla in fata noastra " pe Ziare.com