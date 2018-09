Romania este pe locul patru in UE dupa numarul locuitorilor cu restante la utilitati

"Suntem in topul restantierilor la utilitati. Explicatia este ca sunt multi locuitori cu venituri mici si avem un indice ridicat de inegalitate sociala, adica diferente mari intre venituri. Totodata, exista un numar mare de consumatori aflati in saracie energetica, iar multi nici macar nu au acces la energie", a explicat Dudau.El a aratat ca pretul energiei electrice, in Romania, este sub media europeana raportat la puterea de cumparare a populatiei, ceea ce nu este neaparat un lucru bun, intrucat nu sunt incurajate investitiile in tehnologii noi, mai eficiente."In opinia mea, nu este bine ca avem un pret scazut al energiei, din punctul de vedere al investitiilor in sectorul energetic. Dar avem ca tara filozofia ca trebuie sa facem protectie sociala prin pret pentru toti consumatorii, in loc sa liberalizam pretul si sa identificam consumatorii cu adevarat vulnerabili, pe care sa ii protejam", a continuat Dudau.Potrivit acestuia, politic este greu de luat o decizie prin care pretul platit de consumatori sa fie cel real, al pietei."Pretul energiei are o miza electorala mare, iar pentru politicieni este dificil sa faca aceasta tranzitie. Este foarte greu sa convingi oamenii ca este in interesul lor ca pretul sa creasca", a explicat reprezentantul EPG.