Romania gazduieste de luni Summit-ul Celor Trei Mari: Ce oficiali importanti vin la Bucuresti

Summit-ul are ca prim obiectiv dezvoltarea economica a statelor din regiunea Europei Centrale si de Sud-Est, prin cresterea interconectivitatii, in special pe axa Nord-Sud, dar nu numai, in trei domenii principale - transport, energie, digital - si stimularea competitivitatii economiilor statelor participante.Al doilea obiectiv vizeaza cresterea convergentei reale intre statele membre ale UE, contribuind astfel la intarirea unitatii si coeziunii in cadrul Uniunii, pentru a permite continuarea politicii de integrare europeana, ca baza pentru relansarea proiectului european.In al treilea rand, Initiativa are rolul de a contribui la consolidarea relatiei transatlantice, prin incurajarea prezentei economice a SUA in regiune ca un catalizator pentru o cooperare consolidata si ca parte a parteneriatului transatlantic."Summit-ul gazduit la Bucuresti de presedintele Klaus Iohannis va contribui, totodata, intr-o maniera concreta, la procesul de dezvoltare a cooperarii regionale, marcand trecerea Initiativei in faza rezultatelor tangibile.Astfel, Summit-ul urmareste exprimarea sustinerii politice a statelor participante la Initiativa cu privire la o lista regionala de proiecte prioritare de interconectare in domeniile energiei, transporturilor si digital, propuse de guvernele statelor participante, crearea unei retele a Camerelor de Comert din statele participante la Initiativa, demararea demersurilor pentru infiintarea unui Fond de Investitii al Initiativei celor Trei Mari si lansarea oficiala a site-ului Initiativei", a transmis, vineri, Administratia Prezidentiala In marja Summit-ului, va avea loc, la Romexpo, sub inaltul patronaj al presedintelui Klaus Iohannis, prima editie a Forumului de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari, co-organizat de Administratia Prezidentiala a Romaniei si Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in cooperare cu Consiliul Atlantic al Statelor Unite si Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative.Cine participaLa Forumul de Afaceri vor participa companii si oficiali guvernamentali din statele partenere in cadrul Initiativei, din celelalte state membre UE, din Statele Unite