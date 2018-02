Romania, in viscol: Multe scoli raman inchise, la fel si drumuri, porturi, chiar si Vama Giurgiu. Noaptea vine cu ger extrem

Mai multe avertizari de ger, ninsori abundente si vant puternic sunt valabile in aceste zile in toata tara. Meteorologii anunta ca noaptea de luni spre marti va fi una extrem de geroasa si ninsorile si viscolul vor continua.Asa ca autoritatile au decis sa inchida scoli, drumuri si porturi, ca sa poata lupta cu efectele iernii. Chiar si asa, vremea rea a reusit sa incurce destul de mult activitatile normale: localitati au ramas fara curent, curse aeriene au fost deviate sau anulate si cei care s-au incumetat pe sosele s-au vazut nevoiti sa ceara ajutorul autoritatilor. Spre seara s-a luat decizia sa fie inchisa si Vama Giurgiu, avand in vedere ca si vecinii din Bulgaria au parte de o vreme chiar mai rea.In ce-i priveste pe elevi, in Bucuresti si judetele Buzau, Arges, Dolj, Constanta, Tulcea, Giurgiu, Ilfov si Teleorman vor fi inchise scolile marti. Braila, Ialomita si Olt au anuntat ca suspenda cursurile si miercuri. In judetele Calarasi si Mehedinti marti vor fi inchise doar anumite scoli.Ziare.com ti-a prezentat in format LIVE TEXT cele mai importante evenimente ale primei zile de iarna adevarata din 2018 in Romania. Noi date despre starea drumurilor poti afla urmarind site-urile: Info Trafic, CNAIR sau DSU.23:50 - Incheiem aici transmisiunea LIVE TEXT, dar ramai alaturi de noi zilele urmatoare pentru a afla cum va evolua starea vremii si ce se va intampla in continuare in tara din cauza conditiilor meteo nefavorabile.23:43 - Circulatia rutiera a fost inchisa si pe DN 21, intre Slobozia si Calarasi, precum si pe DN 3A, pe DN 2N si pe tronsonul Branesti-Calarasi al DN3, astfel ca la aceasta ora traficul este blocat pe 10 drumuri nationale si pe doua autostrazi, informeaza News.23:34 - MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, marti si miercuri, in 27 de regiuni bulgare (dintr-un total de 28, mai putin regiunea Blagoevgrad) vor fi inregistrate temperaturi scazute.Potrivit MAE, pe timpul zilei maximele vor fi situate in intervalul -4 si -2 grade Celsius iar pe timpul noptii minimele se vor situa in intervalul -5 si -14 grade Celsius. Vantul va prezenta intensificari zonale, fapt ce va duce la formarea troienelor de zapada, scrie Agerpres.23:22 - Trei drumuri judetene din Dolj sunt luni seara inchise, intrucat utilajele de deszapezire nu ...citeste mai departe despre " Romania, in viscol: Multe scoli raman inchise, la fel si drumuri, porturi, chiar si Vama Giurgiu. Noaptea vine cu ger extrem " pe Ziare.com