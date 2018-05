Romania in "ziua Europei": PSD&ALDE vor sa ne scoata din Europa. Noi nu plecam si haideti sa nu mai toleram hotia politica

1. Ministrul Justitiei, profesor doctor in drept, isi exprima neincrederea in profesionalismul expertilor unei institutii europene - Consiliul Europei, cei care au redactat raportul GRECO, care critica schimbarile din justitie.Acelasi ministru le spune parlamentarilor sa-si pastreze "libertatea si demnitatea de a legifera in acord cu interesul national si limitele constitutionale, si nu cu exigentele europene", in conditiile in care multi dintre parlamentari au in vedere doar interesul propriu si pe cel al prietenilor lor politici cu dosare penale.2. CNCD a decis ca presedintele Iohannis a discriminat cand a spus ca "niste penali" incearca cu disperare sa discrediteze DNA. CNCD l-a amendat cu 2.000 de lei. Este aceeasi institutie care nu a sanctionat-o pe Viorica Dancila cand a spus ca cei care dezinformeaza UE sunt "autisti", jignind toate persoanele cu autism si familiile lor.3. Comisia Iordache-Alta intrebare continua sa macelareasca Codurile penale, desi zilnic sunt declaratii publice ale unor magistrati privind pericolul adoptarii modificarilor PSD&ALDE. Forumul Judecatorilor sustine ca propunerile PSD&ALDE "plaseaza inculpatul intr-o pozitie privilegiata" si ca pot transforma Codul penal "intr-un instrument de instaurare a groazei in magistratura".4. Ministerul Dezvoltarii Regionale recunoaste ca Romania ar putea sa piarda prin dezangajare peste 560 de milioane de euro, fonduri europene, pentru ca programul operational nu merge bine.Si stirile pot continua, pentru ca incompetenta si iresponsabilitatea guvernantilor si politicienilor cu dosare penale sunt mari.De Ziua Europei, va doresc sa continuati sa aveti incredere in Europa, in democratie, in reguli si principii si sa fiti convinsi ca nu suntem o natiune de hoti. Si sa nu mai tolerati hotia, mai ales la nivel politic.Monica Macovei este o jurista si politiciana romana, fost ministru al justitiei, aflata la cel de-al doilea mandat de europarlamentar. A candidat pentru presedintia Romaniei la alegerile din 2014, iar in 2015 a infiintat un nou partid politic, M10. ...citeste mai departe despre " Romania in "ziua Europei": PSD&ALDE vor sa ne scoata din Europa. Noi nu plecam si haideti sa nu mai toleram hotia politica " pe Ziare.com