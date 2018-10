Romania, la un pas de o amenda uriasa: CJUE nu ne mai pasuieste cu Directiva privind spalarea banilor - surse

Pana pe 29 octombrie 2018, Guvernul Romaniei trebuie sa-si depuna memoriul de aparare in acest caz. La acest termen se mai adauga 10 zile, termen pentru considerente de distanta. Practic, este aproape imposibil ca pana atunci proiectul de lege, aflat in Parlament, sa fie votat, sa treaca de filtrul Curtii Constitutionale si sa fie promulgat de Klaus Iohannis.Este vorba de o incercare de a trage de timp, dupa ce guvernele PSD au ignorat repetat avertismentele, au transmis tarziu proiectul de lege in Parlament, iar acum Romania este buna de plata.Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu (PSD), a transnmis fix acest lucru sefului sau de partid, Liviu Dragnea. Romania risca o sentinta prin care poate fi amendata si obligata la plata a zeci de milioane de euro, in timp ce va detine Presedintia Consiliului UE, daca nu transpune de urgenta in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849. Rugamintea ministrului era ca Parlamentul sa voteze mai repede proiectul legislativ. S-a votat, dar fara articolele cheie.OmisiunileRadu Cantar practic se roaga de CJUE sa-i mai dea ragaz o luna pentru a pregati apararea, in contextul in care este vorba de Directiva din 2015, pe care Romania trebuia sa o implementeze pana pe 26 iunie 2017. El omite sa spuna ca, nici macar acum, formele proiectului de lege care au trecut de Senat si Comisia Juridica, controlate de coalitia PSD si ALDE, nu transpun in integralitate aceasta Directiva.Agentul guvernamental sustine, intr-o solicitare trimisa pe 10 octombrie, studiata de Ziare.com, ca Romania chiar daca nu a implementat printr-o lege aceasta Directiva, prevederi din aceasta au fost partial implementate prin alte acte normative. Cantar arata ca autoritatile din Romania ar evalua in acest moment cele 20 de acte normative."Respectivul proces presupune concursul unui numar mare de institutii nationale implicate in transpunerea directivei", scrie Cantar.In realitate, proiectul de lege este in Parlament, dupa ce Opozitia s-a opus votarii lui, deorece din acesta lipsesc prevederi din Directiva, care trebuie obligatoriu introduse. Luni se va incerca un vot asupr ...citeste mai departe despre " Romania, la un pas de o amenda uriasa: CJUE nu ne mai pasuieste cu Directiva privind spalarea banilor - surse " pe Ziare.com