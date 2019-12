ministrul Fondurilor Europene:

Romania nu a pierdut fonduri europene in 2019, riscul iminent fiind eliminat in ultimele doua luni

"Romania nu a pierdut fonduri europene in 2019, in ultimele doua luni fiind eliminat riscul dezangajarii ce parea iminent. Sumele prevazute pentru anul care se incheie au fost utilizate integral pentru proiecte finantate prin intermediul Programelor Operationale 2014-2020", a declarat Bolos.Potrivit acestuia, incepand cu data de 4 noiembrie 2019, riscul decomiterii de fonduri a fost eliminat la nivelul tuturor programelor operationale."Mai mult decat atat, valoarea declaratiilor de cheltuieli pe care le-am transmis catre Autoritatea de Certificare si Plata din Ministerul Finantelor Publice a depasit cu peste 467 milioane euro tinta de dezangajare pentru Programele finantate din Politica de Coeziune si pentru Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.Astfel, valoarea declaratiilor de cheltuieli pe care le-am asigurat si transmis Ministerului Finantelor Publice de la inceputul lunii noiembrie pana la sfarsitul acestui an a fost fost de 1,02 miliarde euro", a adaugat ministrul.In prezent, rata de absorbtie a Romaniei este 36% raportat la media UE, care este de 39%.