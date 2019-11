Romania, pe primul loc in UE la mortalitatea in randul copiilor: 15.000 de cazuri de abuz si neglijare raportate in 2018

"Mortalitatea in randul copiilor situeaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, cu o rata a mortalitatii de doua ori mai mare decat media Uniunii pentru populatia intre 0-19 ani.In Romania, rata mortalitatii in 2017 a fost de 61,69 la 100.000 de copii si adolescenti, in timp ce media Uniunii Europene a fost de 31,60", se arata in Raportul privind respectarea drepturilor copilului in Romania (2019), care a fost marti lansat.Potrivit Organizatiei Salvati Copiii, in 2018, in Romania, s-au inregistrat 1.214 decese ale copiilor sub un an, cu o rata a mortalitatii infantile (numarul deceselor raportat la 1.000 de nasteri) de 6,5%. Mai mult de jumatate dintre decesele sub un an se produc in prima luna de viata (mortalitate neonatala).Analiza factorilor favorizanti, realizata de Institutul National de Sanatate Publica, arata ca o parte dintre aceste decese ar fi putut fi evitate printr-o mai buna monitorizare antenatala, care ar fi permis atat interventii in sarcina, cat si directionarea sarcinilor cu complexitate mare catre unitati echipate corespunzator. O mare parte dintre gravide insa nu au beneficiat de investigatii prenatale, precizeaza Salvati Copiii.Statistici pe judeteConform sursei citate, judetele cu cele mai scazute rate ale mortalitatii infantile in 2018 sunt Dambovita (2,9%), Ilfov (4,1%), Arad si Timis (4,5%), Iasi si Alba (4,8%) si municipiul Bucuresti (3,6%).La polul opus, cu rate ale mortalitatii de trei si de doua ori mai mari, se afla Tulcea (15,5%), Botosani (12,9%), Salaj (11,5%), Calarasi (11,2%) si Caras-Severin (10%). Rata mortalitatii infantile in mediul rural (7,9) este mult mai mare decat cea din mediul urban (5,3).Procentul cel mai mare de decese ale copiilor sub 1 an se inregistreaza in cazul mamelor fara educatie si celor care au terminat doar scoala primara. Varsta mamei este de asemenea un factor important, cu rate mari ale mortalitatii atat la mamele adolescente, cat si la cele peste 40 de ani.Saracia in randul copiilorPotrivit sursei citate, aproximativ 21,5% dintre copiii romani traiesc in deprivare materiala severa - cea mai ridicata rata din UE, unde media este de 5,9% - si peste 32% traiesc sub pragul de saracie.Acest procent include persoanele ale caror venituri sunt mai mici de 60% din venitul mediu la nivel national ...citeste mai departe despre " Romania, pe primul loc in UE la mortalitatea in randul copiilor: 15.000 de cazuri de abuz si neglijare raportate in 2018 " pe Ziare.com