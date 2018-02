Romania pierde 350 de locuitori pe zi. Pana in 2050 vom mai fi doar 16 milioane. Efectele vor fi dramatice

Datele Institutului National de Statistica (INS) arata clar ca, pe an ce trece, ramanem din ce in ce mai putini in Romania.In 2017, spre exemplu, in tara noastra s-au inregistrat cu 69.279 mai multe decese decat nasteri. In 2016, in acelasi mod, Romania pierduse alti 54.316 locuitori. Si la fel se intamplase si in 2015.De fapt, statistica arata ca acest an este al 29-lea consecutiv in care populatia Romaniei scade, din diverse motive, spune profesorul Vasile Ghetau, directorul Centrului de Cercetari Demografice "Vladimir Trebici" al Academiei Romane."La inceputul anului 1990, locuiau in Romania 23,2 milioane de oameni. Acum mai sunt 19,5 milioane. Scaderea este, deci, de 3,7 milioane de locuitori. E ingrozitor de mare!", apreciaza profesorul Vasile Ghetau.Doua sunt motivele majore care au stat la baza declinului demografic din perioada post-decembrista."Dintre cei 3,7 milioane, 2,6 milioane de locuitori au emigrat si s-au stabilit in strainatate. Restul de peste un milion de locuitori reprezinta scaderea naturala, care si ea este incredibil de mare", a declarat profesorul Vasile Ghetau.Saracia, coruptia si grija zilei de maine scad natalitateaNivelul scazut de trai, coruptia si grija zilei de maine sunt motivele care au impins milioane de romani sa emigreze, in cautarea unui trai mai bun. Aceleasi motive ii determina pe tinerii ramasi acasa sa aduca pe lume mai putini copii, in comparatie cu parintii si bunicii lor. Natalitatea a inceput sa scada din 1992, iar la acest moment, statistic, o mama din Romania are 1,4 copii, in conditiile in care ar fi nevoie de cel putin doi pentru ca populatia tarii sa nu scada."E firesc, nu? Doi parinti ar trebui sa lase in locul lor, in societate, doi copii, astfel incat populatia sa nu scada. Sigur ca ar fi bine sa ajungem la acest nivel, dar nu se va putea. Sunt voci autorizate in domeniu care au demonstrat ca e imposibil. Daca insa am ajunge macar la o medie de 1,8 copii, n-ar mai scadea populatia cu 70.000 de oameni pe an, ci cu doar 20.000. Ar fi un progres", sustine Vasile Ghetau.In 2050, Romania va mai avea doar 16 milioane de locuitoriDin 2030, cand se vor pensiona decreteii (copii nascuti in perioada 1966-1990, cat a fost in vigoare decretul dat de Nicolae Ceausescu car... citeste mai departe despre " Romania pierde 350 de locuitori pe zi. Pana in 2050 vom mai fi doar 16 milioane. Efectele vor fi dramatice " pe Ziare.com