Totodata, oficialul MApN a transmis, la Antena 3, ca primul sistem care a fost achitat din bugetul pe anul trecut va intra in tara anul viitor."Anul trecut am reusit si am platit primul sistem de rachete Patriot. A fost o discutie indelunga privind cele sapte sisteme pe care Romania le achizitioneaza, sisteme de rachete sol-aer cu bataie mare. Discutam de un sistem extrem de performant care ne protejeaza spatiul aerian si care ne asaza la masa mare. Practic, intram in clubul select al tarilor care detin sistemul acesta de aparare. Deja, in 2019, va intra in tara primul sistem Patriot, cel pe care deja l-am platit. Anul acesta suntem pregatiti sa il platim pe al doilea, undeva la sfarsitul lunii septembrie cel mai probabil facem plata", a afirmat Fifor.El a mentionat, de asemenea, ca MApN a platit, in acest an, primul sistem de rachete sol-sol cu bataie mare HIMARS, care face parte dintr-un proiect de inzestrare a armatei de aproximativ 15 milioane de dolari.Citeste si:Romania a platit primul sistem de rachete PatriotViziunea ministrului de Finante despre parteneriatul strategic cu SUA: Luam rachete de 4 miliarde, dar voi cumparati alimente, apa si uniforme din Romania? ...citeste mai departe despre " Romania plateste luna aceasta al doilea sistem de rachete Patriot " pe Ziare.com