Ceremonia de preluare a presedintiei UE: Liderii europeni au vorbit pe scena despre statul de drept, in fata Ateneului s-au scandat mesaje anticoruptie

Bucurestenii, printre ei aflandu-se si Mihai Sora si Dacian Ciolos , i-au intampinat pe liderii europeni in fata Ateneului, unde au scandat mesaje pro-europene si anticoruptie si PSD. De altfel, mesajele romanilor au fost sincronizate cu cele transmise de liderii europeni, pe scena Ateneului Roman: statul de drept este o valoare cruciala pentru Uniunea Europeana.Discursurile liderilor din UE au fost incurajatoare, dar in acelasi timp sobre: si Juncker, si Tajani, presedintele Parlamentului European, au transmis ca locul Romaniei este in Schengen, dar cu totii au tinut sa aminteasca faptul ca statul de drept nu este negociabil, chiar daca UE e un spatiu al compromisurilor.Un moment special a fost acela al discursului lui Donald Tusk - integral in limba romana, cu multe trimiteri la cultura romana, cu citate din Mircea Eliade, Andrei Plesu si Nichita Stanescu. Si Antonio Tajani a spus cuvintele de introducere si cele finale in limba romana.In ceea ce priveste mesajele politicienilor romani, de remarcat ca Florin Iordache, care a vorbit in locul lui Dragnea, a amintit de tensiunile din politica interna, iar Calin Popescu Tariceanu a vrut sa vorbeasca doar in engleza.Singurul lider politic absent de la ceremonia importanta pentru Romania a fost chiar unul dintre liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea, desi agenda oficiala a evenimentului este cunoscuta de multa vreme. In locul lui, a vorbit Florin Iordache.In fata Ateneului, bucurestenii au fost chemati sa isi exprime apartenenta europeana, intr-un prostest simbolic intitulat "Vrem Europa, nu dictatura!".Ziare.com a transmis LIVE TEXT cele mai importante declaratii si evenimente ale serii.21:08: Viorica Dancila este cea care are discursul final:- Va multumesc pentru prezenta dumneavoastra in cadrul acestui eveniment, in care marcam un eveniment important pentru Romania. Pentru mine este un moment incarcat de emotie, pentru ca am onoarea de a vorbi in numele concetatenilor mei, in numele Romaniei, care timp de sase luni va sta cu demnitate la masa la care se iau decizii importante ale Uniunii Europene.- Romania va conduce cu demnitate Consiliu