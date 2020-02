Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania si Ungaria au semnat comunicatul final al summitului care a avut loc in acest oras situat la 180 de kilometri sud de Lisabona, scrie AFP."Este urgent sa se ajunga la un acord asupra viitorului buget european, iar statele membre reunite astazi si-au afisat dorinta ferma de a incheia un acord definitiv la 20 februarie", a anuntat premierul portughez Antonio Costa intr-o conferinta de presa la sfarsitul discutiilor.Summitul Grupului "Prietenii Coeziunii" are loc cu trei saptamani inainte de un summit exceptional convocat de presedintele Consiliului European, Charles Michel, pentru a incerca sa se decida bugetul UE pentru perioada 2021-2027."Mai mult ca oricand trebuie afirmata coeziunea Uniunii Europene, in contextul in care ea este acum mai fragila odata cu iesirea Marii Britanii", a adaugat Costa.Cele 17 tari care s-au reunit in Portugalia se tem ca viitorul acord sa nu duca la importante reduceri bugetare, accentuate de oprirea contributii Marii Britanii, care a parasit oficial Uniunea Europeana vineri.De asemenea prezenta, Croatia a preferat sa isi pastreze neutralitatea in calitate de tara care detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, in timp ce Italia nu a facut parte dintre semnatare.Summitul din Portugalia a fost a treia reuniune a Grupului 'Prietenii Coeziunii', dupa o prima intalnire la Bratislava in 2018 si o a doua intalnire la Praga in noiembrie anul trecut ...citeste mai departe despre " Romania, printre cele 15 state care cer un acord rapid pe viitorul buget european post-Brexit " pe Ziare.com